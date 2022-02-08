快訊

直播／今本土+26、無死亡！新增境外22例

管爺來了！文大新董事會揮別陰霾 頂大派、師範聯大派共治

漢堡加上玉米後卻變「吃人怪獸」 網友嚇壞：被詛咒了嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友用玉米裝飾漢堡，卻反而讓漢堡變得像會吃人的怪獸一樣。圖擷取自twitter
一位日本網友用玉米裝飾漢堡，卻反而讓漢堡變得像會吃人的怪獸一樣。圖擷取自twitter

玉米是常見的食材，香甜滋味讓玉米和許多料理都能搭配，不過也有人認為玉米長得很像牙齒，因而感到難以下嚥。最近一位日本網友，就在製作美式食物時，發生了這個狀況。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「jiba_no_jiba」最近分享，表示他在製作漢堡的時候，想把玉米整齊地排列裝飾。沒想到做出來的成品，整個漢堡卻彷彿某種怪物的嘴巴，玉米則像是會吃人的獠牙一般，讓人感到渾身不舒服。

jiba_no_jiba說明，玉米跟漢堡的材料都是從超市買的，雖然突發奇想做出了這個漢堡，但成品遠比想像中的噁心。雖然最後吃下去，其實味道也就只是普通的漢堡而已，然而他自己看了這畫面，都感到沒什麼食慾。

網友們也紛紛回應「根本遊戲裡面的怪物」、「從吃人變成被吃的瞬間」、「可以拿去萬聖節裝飾了」、「下次用白色的玉米試試看」、「好像某張遊戲王卡」、「太可怕了吧」、「牙齒很黃喔」、「B級片裡面的魔物」、「受阻咒了吧」、「其實這設計挺天才的」、「牙科醫生看到的就是這景象」。

漢堡 日本

延伸閱讀

大掃除挖出20張「綠色百鈔」 網友喊超值錢：開價200萬全收

她發現一招「快速測罩杯法」 D罩杯女網友實測：好神奇！

Apple產品鐫刻一數字「讓自己更珍惜」 他簡單高招引網友效仿

北海道積雪腳踏車堆成「超大份剉冰」 網友見照嘴饞：想加糖水吃

相關新聞

男生不懂的美甲時尚？ 網：法式美甲被說像「指甲沒剪」

近年來美甲風氣盛行，凝膠指甲成為新興的時尚指標，做美甲更是許多年輕女性的生活小確幸。一名女網友在「Dcard」表示，她鍾愛「法式指甲」造型，但男性友人卻覺得此造型像是「指甲沒剪」，讓她大嘆：「直男們是真的看不懂法式美甲嗎？」

這家7-11告示牌強調「廁所很大」 網友搞笑：我在裡面打過羽球

許多人會在旅遊時到便利商店借廁所，近日就有一名網友分享，他在路邊看到7-11的牌子，上面寫著廁所很大還可以聽民歌，引起他好奇心，網友一看「像迷你型國道休息站」。

漢堡加上玉米後卻變「吃人怪獸」 網友嚇壞：被詛咒了嗎？

玉米是常見的食材，香甜滋味讓玉米和許多料理都能搭配，不過也有人認為玉米長得很像牙齒，因而感到難以下嚥。最近一位日本網友，就在製作美式食物時，發生了這個狀況。

她發現一招「快速測罩杯法」 D罩杯女網友實測：好神奇！

女孩們想量罩杯手邊卻沒工具？一名女子發現一招快速測量法，只需要伸出手就能估算自己的胸部「一根手指頭代表一個罩杯」，公開方式後，女網友紛紛嘗試...

他見「賓士LOGO下半圈翹起」超想按 內行人曝隱藏功能

汽車後方車身多會印有廠牌標誌，有網友直擊賓士汽車車身上的標誌特別不同，只見賓士標誌下半圈翹起，讓他直呼「想按下去」。其他網友則解答那是「倒車鏡頭」，可以讓駕駛方便確認後方景象。

北海道積雪腳踏車堆成「超大份剉冰」 網友見照嘴饞：想加糖水吃

天氣進入寒冬，許多日本地區在這時候都會下起大雪，特別像是北海道等氣候極端處，雪量更是相當驚人。最近有位日本網友，就貼出一張因為嚴重積雪而形成的照片，引起許多迴響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。