漢堡加上玉米後卻變「吃人怪獸」 網友嚇壞：被詛咒了嗎？

玉米是常見的食材，香甜滋味讓玉米和許多料理都能搭配，不過也有人認為玉米長得很像牙齒，因而感到難以下嚥。最近一位日本網友，就在製作美式食物時，發生了這個狀況。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「jiba_no_jiba」最近分享，表示他在製作漢堡的時候，想把玉米整齊地排列裝飾。沒想到做出來的成品，整個漢堡卻彷彿某種怪物的嘴巴，玉米則像是會吃人的獠牙一般，讓人感到渾身不舒服。

jiba_no_jiba說明，玉米跟漢堡的材料都是從超市買的，雖然突發奇想做出了這個漢堡，但成品遠比想像中的噁心。雖然最後吃下去，其實味道也就只是普通的漢堡而已，然而他自己看了這畫面，都感到沒什麼食慾。

網友們也紛紛回應「根本遊戲裡面的怪物」、「從吃人變成被吃的瞬間」、「可以拿去萬聖節裝飾了」、「下次用白色的玉米試試看」、「好像某張遊戲王卡」、「太可怕了吧」、「牙齒很黃喔」、「B級片裡面的魔物」、「受阻咒了吧」、「其實這設計挺天才的」、「牙科醫生看到的就是這景象」。