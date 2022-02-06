家門口遭陌生人擺放「4物品」！他嚇歪急求助 網曝恐怖真相

適逢農曆春節假期，近日卻有一名男網友發文表示，自家門口被不明人士擺了橘子、雨傘、毛線和衣服，讓他感覺不對勁，因此上網求助網友「請問有人知道什麼含義嗎？」引發熱烈討論。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，一出家門口，發現被不知名人士放了4樣東西，分別為一顆橘子、一把雨傘、一綑毛線與一件衣服，「感覺很奇怪，還擺放很整齊，感覺都是新的，請問有人知道什麼含義嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言「感覺毛毛的」、「這應該是...失物招領」、「覺得是忘記或是放錯家」、「沒有紅包，不像是找冥婚」、「好聚（橘）好散（傘）做人留一線（毛線）日後好相見（一件衣）」。

此外，還有網友指出，「吉散無醫=橘傘毛衣（台語），是有仇人或得罪什麼人嗎？」、「一生散局，是不是有跟人結怨？最好還是去給老師解一下」、「刻意擺的，類似某種詛咒意義」。