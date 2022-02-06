聽新聞
test
0:00 / 0:00
家門口遭陌生人擺放「4物品」！他嚇歪急求助 網曝恐怖真相
適逢農曆春節假期，近日卻有一名男網友發文表示，自家門口被不明人士擺了橘子、雨傘、毛線和衣服，讓他感覺不對勁，因此上網求助網友「請問有人知道什麼含義嗎？」引發熱烈討論。
該名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，一出家門口，發現被不知名人士放了4樣東西，分別為一顆橘子、一把雨傘、一綑毛線與一件衣服，「感覺很奇怪，還擺放很整齊，感覺都是新的，請問有人知道什麼含義嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言「感覺毛毛的」、「這應該是...失物招領」、「覺得是忘記或是放錯家」、「沒有紅包，不像是找冥婚」、「好聚（橘）好散（傘）做人留一線（毛線）日後好相見（一件衣）」。
此外，還有網友指出，「吉散無醫=橘傘毛衣（台語），是有仇人或得罪什麼人嗎？」、「一生散局，是不是有跟人結怨？最好還是去給老師解一下」、「刻意擺的，類似某種詛咒意義」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言