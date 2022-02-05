快訊

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

疫情續發燒？高市傳再清空一家防疫旅館 陳其邁14:30說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

攤販寫「邱立母」是賣什麼？ 女星急問釣出專業回答

聯合新聞網 / 綜合報導
女藝人林彥君貼出攤販菜單，好奇詢問網友「邱立母」是什麼小吃。圖擷自林彥君粉專
女藝人林彥君貼出攤販菜單，好奇詢問網友「邱立母」是什麼小吃。圖擷自林彥君粉專

小吃名稱千奇百種，有些是從日文或是英文轉譯而來，有些攤商不懂外文乾脆口譯成中文求方便。女藝人林彥君近期就在臉書提問稱，她返鄉回台南老家買小吃時，看見攤販菜單出現「邱立母」，立刻PO網讓網友猜看看，引起熱烈討論。

林彥君昨日返回台南老家過年，在新化買雞蛋糕，驚見菜單上除了有紅豆餅、花生餅外，還寫了「邱立母」，乍聽之下有點像人名，而林彥君也將菜單拍照，上傳臉書粉專提問，她說「邱立母是誰？天才如我，竟然懂老闆說的」。

貼文一出後，不少網友也疑惑表示，「老闆姓邱嗎？」、「到底在賣什麼」、「這是什麼」、「俄國那個奶油林宮」。不過有不少網友也直接秒答，「邱是台語發音，立姆合起來是cream，日語發音クリム，中文音譯哭立母，意思是奶油」、「奶油餅的意思」、「小時候常聽阿公說，應該是日語吧」、「愛講台語才會通」、「奶油啊，很好理解」。

台南 小吃 台語

延伸閱讀

過年狂催產…長輩問「林志玲都生了，妳呢？」 網友一句話神反擊

日醫院擺「這漫畫」被刷一星負評 他怒轟醫生：一定討厭小孩

前男友太渣 女分手後回敬「亮片攻勢」：要讓他好幾年都難忘

包紅包沒現金！ 男友一舉動扭轉尷尬局面 網讚：太會了

相關新聞

攤販寫「邱立母」是賣什麼？ 女星急問釣出專業回答

小吃名稱千奇百種，有些是從日文或是英文轉譯而來，有些攤商不懂外文乾脆口譯成中文求方便。女藝人林彥君近期就在臉書提問稱，她返鄉回台南老家買小吃時，看見攤販菜單出現「邱立母」，立刻PO網讓網友猜看看，引起熱烈討論。

人妻不甘寂寞迷上火辣自拍 應要求「胸夾香蕉」PO網討讚

有時看似和樂融融的夫妻，彼此之間可能也有些難以啟齒的小秘密，為了不破壞雙方的和諧，因此都會盡量隱藏。最近日本媒體，就報導了一位人妻難以向老公坦承的往事。

穿毛衣總是一堆毛球？ 找對穿搭、洗衣原則煩惱不再

天氣入冬變冷，為了禦寒，許多人會穿上毛織衣物來保暖。不過毛織衣物有時用久了容易產生毛球，影響穿著感受及美觀。最近日本媒體，就分享了該如何避免讓毛織衣物出現毛球的方法。

虎年寶寶自信心強、猛虎其實是夜貓子…虎年知識一次深度解析

除了「虎虎生風」、「虎年行大運」之外，老虎和虎年更有許多不同層次的含意在。就虎年來到的這個時期，日本媒體也介紹了許多關於虎年的相關知識，讓人更瞭解虎年的種種。

過年特別節目都有她！女星除夕登場率超高 網讚：婆媽喜歡

除夕夜是許多親友團聚的時刻，許多人習慣開著電視，一邊觀賞新春特別節目，一邊與家人們享用年夜菜，電視台也應景搶收視人潮，紛紛推出具有各台特色的新春節目。一名網友除夕夜當天轉了好幾個電視頻道...

「銀鋅鈉氟」賀新年！神人寫春聯讓4千人跪了：等我翻開課本

新年到，家家戶戶都為家門貼上新春聯，為新年增添喜氣，但虎年行大運實在不夠看！近日，有網友就分享一幅由「神秘符號」組成的春聯，上面寫滿「Ag、Zn、Na...」等英文字母，最後終於釣出神人解密！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。