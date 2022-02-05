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攤販寫「邱立母」是賣什麼？ 女星急問釣出專業回答
小吃名稱千奇百種，有些是從日文或是英文轉譯而來，有些攤商不懂外文乾脆口譯成中文求方便。女藝人林彥君近期就在臉書提問稱，她返鄉回台南老家買小吃時，看見攤販菜單出現「邱立母」，立刻PO網讓網友猜看看，引起熱烈討論。
林彥君昨日返回台南老家過年，在新化買雞蛋糕，驚見菜單上除了有紅豆餅、花生餅外，還寫了「邱立母」，乍聽之下有點像人名，而林彥君也將菜單拍照，上傳臉書粉專提問，她說「邱立母是誰？天才如我，竟然懂老闆說的」。
貼文一出後，不少網友也疑惑表示，「老闆姓邱嗎？」、「到底在賣什麼」、「這是什麼」、「俄國那個奶油林宮」。不過有不少網友也直接秒答，「邱是台語發音，立姆合起來是cream，日語發音クリム，中文音譯哭立母，意思是奶油」、「奶油餅的意思」、「小時候常聽阿公說，應該是日語吧」、「愛講台語才會通」、「奶油啊，很好理解」。
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