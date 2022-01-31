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他9個月只請3天獲「超大包年終」怒離職 網看傻：不是萬歲牌的

聯合新聞網 / 綜合報導
辛苦工作一整年，上班族都希望拿到一大包的年終獎金。圖／聯合報系資料照片
辛苦工作一整年，上班族都希望拿到一大包的年終獎金。圖／聯合報系資料照片

工作一整年，廣大勞工朋友最期待的就是獲得年終獎金。有名做室內工程的網友近期發文指出，他9個月來辛勤工作，只請了3天假，未料老闆給他的年終卻是一包5公斤裝的開心果，令他當場傻眼，並怒稱「拿到這個之後我直接離職，真爛的公司」，留言網友還補刀稱「這不是萬歲牌的」，有些網友甚至分享自己的年終比爛。

該名網友在「Dcard」發文稱，他去年5月高中畢業直至今年1月都努力工作，接得室內工程的場都是難做，沒人想接的，去年10月工作也是瘋狂加班，加了32小時，未料近日下班後卻看見他的車內出現一包老闆給的開心果，令他當場傻眼，直呼「做工程的只送開心果會不會太好笑，真摳 」，並指「我的話就只有這一包開心果，師父的話也是一包開心果跟1萬5的年終，做了三年多了」。

原PO收到的年終卻是一包5公斤裝的開心果。圖擷自Dcard
原PO收到的年終卻是一包5公斤裝的開心果。圖擷自Dcard

貼文一出後，網友也紛紛留言稱「笑爛，這個真是我看過最摳的年終，比200還可憐」、「這不是萬歲牌的」、「不如不給」、「這不叫年終啦，這只是小禮物」、「不是萬歲牌的，我可是不吃的唷」、「其實是老闆忘了拿走，你根本沒贏年終」。

其中有網友也分享沒領到年終獎金，而是年終禮物的慘狀，「我只拿到麻荖沒有年終，開心果可能價格比較高一點」、「我們是兩盒泡麵，我們一毛獎金都沒有，就是兩盒泡麵無誤」、「我們公司年終是一塊蘿蔔糕，而且我們公司很多人租房根本沒辦法煎，大家都不想要拿」、「我的年終一顆包子」，更有網友貼出一盒鳳梨酥照片稱「給大家看一下，這是我今年的年終，雖然爛但好像比開心果好一點」。 

泡麵 鳳梨酥 年終獎金

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