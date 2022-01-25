知名租屋網驚見乾「屍」分離套房 大學生嚇壞：該報警嗎？

該報警嗎？一名大學生上591租屋網，想在台中找一間套房，卻被房東列出的設備嚇到了。「乾屍分離」這四個字光看就很有驚悚畫面感，引發一票網友熱議。

原PO前（23）天在Dcard上分享一張在知名租屋網上看到的訊息照片，可以看到台中市北區有一名房東釋出一間空的套房，列出「有乾屍分離」、「有浴缸」、「新豪宅」、「電梯套房」等優點，然而卻把乾濕分離的「濕」誤打成「屍」，讓原PO驚呆詢問：「該報警嗎？」

租屋照片曝光後引起網友熱烈討論，「房東這樣母湯啦，請自首哦」、「好刺激」、「（乾屍）可能是忘了繳房租的前房客，原PO要小心了」、「那有蘿莉窗嗎？」、「我在中壢區看到溫『腥』套房出租中」、「我要去把門的把手改成乾屍的手，這樣每天回家就能握手」、「這讓我想到以前在國小教游泳時，脫口說出要小學生用大浴巾擦乾『濕體』，結果惹得小朋友哄堂大笑」。

不過，有網友推測這有可能是房東的行銷手法，「房東是不是故意打錯字」、「這算廣告文嗎？已成功引起大家注意了」、「可能有接『殭屍道長』的遊戲業配」。