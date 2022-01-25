快訊

高雄學測考生確診…匡列師生送隔離 家長不捨「過年無法團圓」

大咖藝人都在場！開幕活動爆確診足跡 LV、台北101回應

知名租屋網驚見乾「屍」分離套房 大學生嚇壞：該報警嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名大學生上591租屋網，想在台中找一間套房，卻被房東列出的設備嚇到了。 圖／翻攝自Dcard
一名大學生上591租屋網，想在台中找一間套房，卻被房東列出的設備嚇到了。 圖／翻攝自Dcard

該報警嗎？一名大學生上591租屋網，想在台中找一間套房，卻被房東列出的設備嚇到了。「乾屍分離」這四個字光看就很有驚悚畫面感，引發一票網友熱議。

原PO前（23）天在Dcard上分享一張在知名租屋網上看到的訊息照片，可以看到台中市北區有一名房東釋出一間空的套房，列出「有乾屍分離」、「有浴缸」、「新豪宅」、「電梯套房」等優點，然而卻把乾濕分離的「濕」誤打成「屍」，讓原PO驚呆詢問：「該報警嗎？」

租屋照片曝光後引起網友熱烈討論，「房東這樣母湯啦，請自首哦」、「好刺激」、「（乾屍）可能是忘了繳房租的前房客，原PO要小心了」、「那有蘿莉窗嗎？」、「我在中壢區看到溫『腥』套房出租中」、「我要去把門的把手改成乾屍的手，這樣每天回家就能握手」、「這讓我想到以前在國小教游泳時，脫口說出要小學生用大浴巾擦乾『濕體』，結果惹得小朋友哄堂大笑」。

不過，有網友推測這有可能是房東的行銷手法，「房東是不是故意打錯字」、「這算廣告文嗎？已成功引起大家注意了」、「可能有接『殭屍道長』的遊戲業配」。

Dcard

相關新聞

知名租屋網驚見乾「屍」分離套房 大學生嚇壞：該報警嗎？

該報警嗎？一名大學生上591租屋網，想在台中找一間套房，卻被房東列出的設備嚇到了。「乾屍分離」這四個字光看就很有驚悚畫面感，引發一票網友熱議。

她封台灣為「美食發明家」 眾人大推這一味是最佳美食組合

台灣是出了名的美食寶島，從北到南的獨門佳餚數不勝數。日前一名網友在「Dcard」讚嘆台灣有許多必吃的美食組合，並分享她近期吃的「酸菜配牛肉麵」，大呼：「真的太搭！」，引起網友熱烈討論。

神隊友瞬間變豬隊友 老公用「廚房用具」刷馬桶越刷越髒

過年大掃除全家動起來，近日有一名女網友分享，她與老公一同分工打掃，沒想到老公拿廚房的鋼絲球刷馬桶，讓她差點崩潰「房東為了租我們才換新的馬桶。」

過年返鄉怕染疫？ 醫公布「四項防疫指南」建議：公廁不要上

年節將至，許多民眾因疫情打亂了原本的返鄉計畫，也有不少人擔心大規模的人口移動會加速病毒的傳播。胸腔暨重症專科醫師黃軒今提出「4項返鄉防疫建議」，提醒民眾在過年團圓之餘仍兼顧防疫，確保自身安全。

影／好夢幻！京都古色雪景後製「時光倒轉」 美如奇蹟魔法

日本近來許多地區大雪紛飛，雖然有時會造成民眾的不便，不過美麗的雪景，多少也增添了一些夢幻的色彩。最近一位日本網友，就分享了一段雪中的京都影片，引起許多網友的迴響。

他尾牙抽中5千元獎品卻喊「我不依」 原因曝光網笑翻

近日各家公司行號都在舉辦尾牙，員工們最期待的活動莫過於「抽獎」，不過日前有一名網友，中了價值5000元的獎品卻喊「我不依」，原來他抽到了千元吹風機，卻無用武之地，因為他無髮可吹。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。