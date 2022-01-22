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網友最愛夜市美食大公開 這個「最強炸物」毫無懸念

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
網友最愛夜市美食大公開 這個「最強炸物」毫無懸念。 圖片來源/unsplash
網友最愛夜市美食大公開 這個「最強炸物」毫無懸念。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「夜市美食」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的前八大夜市美食。

當說到台灣的飲食文化，就不能不提到夜市了，夜市中集合了各種美食與小吃，種類豐富且多樣，一次就能吃遍北中南的道地美食，那又有哪些夜市美食最受網友熱議呢？一起來看看吧！

夜市雞排榮登最強炸物 台式牛排強勢征服外國人味蕾

炸物在夜市一直都是大排長龍的熱門攤位，日前，有網友提問「你心目中的最強夜市炸物？」，立刻引發熱議，許多人說出自己心目中的第一名，像是「雞排」、「地瓜球」、「鹽酥雞」等都是榜上有名，紛紛提到「艋舺雞排啊，肉超有厚度」、「超愛(饒河夜市)NET旁邊的地瓜球，好Q」等等，可見炸物美食的熱門程度。

人氣夜市美食Top8 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
人氣夜市美食Top8 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而在夜市中十分常見的「牛排」也是民眾列出的必吃美食清單，其中更以一篇「台式牛排上桌，美國妹困惑了，完全沒道理」的討論吸引迴響，當中提到有位外國人原本十分不解台灣夜市牛排醬汁與牛排的搭配，卻在吃完後讚不絕口，讓網友自豪地說「台式(夜市)牛排就是沒道理的好吃」、「孫東寶的超讚啊」等。而同樣是在鐵板上滋滋作響的「蚵仔煎」也受到討論，許多人分享自己的愛店，如「寧夏圓環邊那個」、「樂華夜市的脆皮蚵仔煎，超爆好吃」引發共鳴，網友紛紛表示已經收藏，下次也要來去嘗鮮。

此外，點心類的「豆花」也是許多人心目中的夜市美食之一，其中有人大推寧夏夜市的豆花莊豆花，表示口感非常「濃郁綿密」，另外嘉義文化夜市的豆漿豆花則是因為濃濃豆香味，受到許多網友大力推薦「必吃」。

夜市美食百百種，你心目中的美食也有上榜嗎？今天下班就打開外送、配上一杯手搖飲料，品嚐道地台灣美食吧！

觀看原文→https://bit.ly/3rVBEL1

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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