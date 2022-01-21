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太帥！鮮魚湯店老闆神似日星柏原崇 高嘉瑜難擋魅力前往朝聖

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在臉書PO出一家鮮魚湯店老闆的照片（左圖），帥氣模樣被封為「東湖柏原崇」，就連立委高嘉瑜（右圖右）也前往朝聖。 圖／翻攝自「我是東湖人」臉書、高嘉瑜臉書
有網友在臉書PO出一家鮮魚湯店老闆的照片（左圖），帥氣模樣被封為「東湖柏原崇」，就連立委高嘉瑜（右圖右）也前往朝聖。 圖／翻攝自「我是東湖人」臉書、高嘉瑜臉書

日前有網友到台北市東湖某家鮮魚湯店消費時，看到老闆年輕又帥氣，拍下照片PO到臉書社團「我是東湖人」後引起熱烈討論，因為這名老闆外型神似日本藝人柏原崇，還因此被封為「東湖柏原崇」，就連港湖女神高嘉瑜也難擋魅力，特地朝聖合照

這名鮮魚湯老闆會爆紅起因於一名女網友常到店裡消費，她看到老闆是個年輕人，半年前才從越南來到台灣讀書，現在是大學一年級學生，白天上課晚上才開店做生意。不過店裡燈光昏暗，再加上可能最近天氣冷，店門總是關著，而老闆的中文不算好，因此生意有點冷清。

原PO一直很猶豫要不要PO文，「怕生意好了我會買不到滷白菜，更怕生意不好，老闆會把店收了」。照片一出讓不少女粉絲看了眼睛為之一亮，紛紛直呼老闆太帥了，「明天帶小孩去吃，小孩愛吃魚，我要看老闆」、「好誇張的帥」、「最近要來喝魚湯補一下了！我指心靈部份」、「看完照片介紹，好像開始喜歡喝魚湯了」、「大家都是為鮮肉不是鮮魚了」。

這股熱潮也讓有「港湖女神」之稱的立委高嘉瑜特地前往捧場，「最近引起轟動的東湖鮮魚湯柏原崇，我也來朝聖了」。從照片中看到兩人拿著春聯、手比愛心開心的合照，讓網友開玩笑地說「妳是去看東湖柏原崇為主，喝魚湯為輔吧」。

高嘉瑜

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