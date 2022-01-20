便利商店看板「比別人長一倍」引熱議 店家解釋設計原因
便利商店不只為生活帶來許多方便之外，明亮而醒目的看板，往往也成為顯眼的地標。而在日本，有網友發現部分便利商店的看板有相當特殊的長度，讓人不禁好奇，究竟店主為何以使用如此設計的看板。
根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，一般便利商店的看板，長度都是和店面差不多。但是在宮城縣多賀市內，卻有個看板長度明顯比店面超過一倍的全家便利商店，因此引起了許多網友的好奇。
不少網友推測看板這麼長的可能原因有「讓遠方的客人也能注意到」、「代替停車場的照明燈光」、「或許本來旁邊也打算有店家進駐」等等推測。媒體曾試圖訪問店家原因，不過沒有得到回應。
不過，除了這家全家之外，另一家位於兵庫縣姬路市內的「LAWSON」便利商店，同樣也刻意延長看板長度，為此還動用了許多柱子支撐看板。店家表示，他們的店面本來就建在一塊細長的空地上，為了更加吸引客人目光，因此刻意弄成長度驚人的看板。
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