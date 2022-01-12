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《華燈》還有多位「一線明星」將出演？網友嗨翻：最猛華劇
華劇《華燈初上》藉演員優秀的演技、引人入勝的故事線，前兩季播出就受到熱烈討論，第三季也讓戲迷期待，紛紛猜測最後的兇手究竟是誰。不過，卻有網友發現《華燈》維基百科頁面中，竟在演員名單中列出包括蔡依林、周杰倫等多位「一線明星」，讓許多人嗨翻，直呼是「最猛華劇」。
原PO在PTT八卦板上貼出《華燈》的維基百科頁面，在演員名單中除列出目前劇中皆出現的演員外，底下竟還有多位「隱藏版」演員，且都是本土一線明星，包括蔡依林、周杰倫、林依晨、柯佳嬿、孫耀威等人，讓原PO大呼「真的假的...如果真的有，那這部戲是華劇有史以來最猛的吧？」
貼文一出，網友們也都不敢置信，「好猛」、「網飛很有錢阿，來客串賺零用賺話題很ok」、「我覺得這樣很好，難得看到可能一線影星在這部」、「這陣容也太誇張」。
不過也有網友不相信，「維基自己亂編輯很容易啊」、「你被騙了囉，如果他們真的有演，不會沒新聞」、「後面亂講的吧...孫耀威也很難請」、「就算真的有也是客串吧，給林心如面子」、「我看到的還有李奧納多、基努李維，當阿豆仔（外國人）客人」。
目前查看《華燈》的維基百科頁面，演員名單已不見周杰倫、孫耀威，不過加上了田馥甄、劉若英、徐佳瑩等藝人，是否為真還是得等《華燈》第三季播出後才可確認了。
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