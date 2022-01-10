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七八年級生慘了！見「可怕斜率」嘆：沒退休金、也沒勞動人口

聯合新聞網 / 綜合報導
從2020開始，勞動人口開始急遽的走下坡，等到七、八年級生退休時，那時不僅沒有退休金，連勞動人口都沒有了。 圖／ingimage
從2020開始，勞動人口開始急遽的走下坡，等到七、八年級生退休時，那時不僅沒有退休金，連勞動人口都沒有了。 圖／ingimage

近年來，台灣少子化的問題越來越嚴重，日前更有網友發出一張「可怕斜率」的數據圖中可見，從2020開始，勞動人口開始急遽的走下坡，等到七、八年級生退休時，台灣人口中位數將在60歲左右，那時不僅沒有退休金，連勞動人口都沒有了，讓他不禁無奈「還會有什麼未來？」

原PO以「台灣就業人口開始斷崖式下坡」為題發文，並貼出國發會的人口預估趨勢圖，發現台灣的勞動人口從1950年開始不斷往上爬，到2020年達到頂點，接下來從2020年開始，勞動人口開始急遽的走下坡。

原PO說明，「這個可怕的斜率，代表不可逆的勞動人口加速流失，加上超高齡化時程較世界各國快速，預估115年進入超高齡社會。」看著數據，他相當擔憂，「台灣老化指數106年超過100，154年更高達450.1；107年人口年齡中位數為41.6歲，154年將落在57.8歲。」

此外，從圖中也可見，扶養比的部分在101年達到最低點34.7%後，就逐年增加。從107年時的37.9%，到154年將會來到101.4%，讓他不禁直言「養育負擔增加非常迅速。」

「代表我們這一代，七、八年級退休後，台灣人口中位數將在60歲左右，可以預期那時候的社會根本無力負擔台灣一半退休人口的退休金」，原PO感嘆，到時候就只有老人、沒有勞動人口，便讓他直嘆這樣的台灣「還會有什麼未來？」

此文一出，便有許多網友紛紛留言回應，「所以呢？你要怎麼改變？就這樣了啊不然」、「大概某個時間點會全面開放外勞」、「工廠一堆自動化產線」、「大家都躺平」、「退休年齡延長，做到死」、「繼續鴕鳥心態沒關係，少子化是現在進行式」、「好慘喔！我感覺自己的工作不差了，但還是看不到自己人生的未來：（」。

台灣工作年齡人口變動趨勢。圖擷自國發會
台灣工作年齡人口變動趨勢。圖擷自國發會

台灣人口推估。圖擷自國發會
台灣人口推估。圖擷自國發會

退休金 台灣人 少子化 高齡化 PTT

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