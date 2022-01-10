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哪些電器花錢買最有感？網友一致認同「1物」：用過就沒困擾
電器的價格不便宜，但配置功能為生活帶來方便。一名網友提及，最推薦除濕機可以除濕，也對樂器的保護卓有成效，並向網友提問「覺得錢花得最有感的電器？」引起網友熱議。
一名網友在「PTT WomenTalk」提及，生活家電自己最推薦除濕機，不僅開一天可以除濕了整桶水，濕度下降超過10%，放在房間的樂器也能保養得比較好，問道「大家覺得錢花得最有感的電器是？」
許多網友認同原PO，「除濕機，好用」、「吸塵器、除濕機不分軒輊」、「吸塵器、吹風機、除濕機，缺一不可」、「除濕機、洗脫烘洗衣機」、「除濕機，林口沒開早上起來窗戶都是水」、「書放在我家一兩年就長鐵鏽色斑點，有除濕機後就沒這困擾」。
其他網友則留言「電動牙刷、吹風機、吸塵器、這三樣真的提高很多效率」、「冷氣機，夏日的一夜好眠就靠它了」、「洗烘脫，超讚」、「電熱毯，冬天睡覺再也不怕冷，不用開暖氣很省錢」、「冰箱，誰家沒有冰箱？」。
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