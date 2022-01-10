哪些電器花錢買最有感？網友一致認同「1物」：用過就沒困擾

現在萬物齊漲，不少小吃店紛紛貼出漲價5-10元的公告，但也有不少佛心店家堅持凍漲。日前一名女網友指出，她買到「滿滿鹽酥雞」的自助餐，而且只要銅板價60元，讓她直呼「謝謝自助餐哥哥給我快樂的一天」，網友看了也驚呼「這個肉量在外面可以賣100多塊」，紛紛歪樓稱原PO「一定很正」，才可以買到這麼優惠的價格。

2022-01-09 12:34