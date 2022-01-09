婚禮流程老公說「都可以」 她許願好市多夯品當天竟實現

好市多有販售各式商品，尤其迪朗奇咖啡機頗受歡迎，日前一名準新娘抱怨，自己未婚夫對於籌備婚禮的細項，都沒有表示任何意見，只會回答「都可以啊」，讓她氣到不行，於是要求男方「至少買咖啡機給我」，沒想到迎娶那天「咖啡機」真的出現了，讓新娘笑稱「給過」。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，在跟老公結婚之前，籌備婚禮的過程中，他常常沒有給很多意見，不論是問婚紗款式如何，或是喜帖的樣式怎麼樣比較好，隊友都說「都可以」，連婚禮要表演的項目，老公也說「都好啊」，有次她真的受不了，大罵隊友「什麼都說好，那你買台咖啡機給我」。

沒想到在婚禮迎娶當天，「咖啡機」真的出現了，讓新娘大讚「不愧是豬隊友，挑這種時間送」，而且老公說「現場人員跟他說，已經是最後一台了，賣完就沒有了」事後，原PO笑稱「雖然老公婚前籌備很不給力，超想揍他，闖關遊戲我也都設計超難關卡，讓他狂接受懲罰，不過看在這麼有心的份上，給過！」。

文章看完後，網友幽默表示「原來他的『都可以』，是真的可以」、「用一台咖啡機換婚禮不用出腦出力，很可以！」、「當初許的願應該大一點，鑽戒大顆一點之類」、「這招學起來了」。