她將超商福袋包裝變「窗花」 成品曝光眾人讚嘆：太有才

每到過年，各大超商超市、甚至百貨公司都會開始販賣福袋，不少民眾都會想試試手氣看能不能抽到大獎，而除了內容物吸引人之外，福袋的外觀設計也頗為巧思，通常都是配合農曆年生肖來設計，有網友就將買來的福袋包裝剪裁變成「窗花」，PO上網之後獲得不少好評。

這名網友在「7-11全家 各超商新品資訊共享」臉書社團分享自己的成品，她從全家超商買了福袋，看見包裝上印有精美的虎年賀歲圖案，靈機一動便將圖案裁切下來。除了切掉周邊多餘的紙張，上面的縷空雕花也慢慢地雕刻出來，最後完成品出爐，讓她累得直呼「總耗時4.5小時，那魚身真是逼死我」。

細膩的手法也讓眾人讚嘆，「好厲害！看得我也想買福袋回來割看看了」、「太厲害了，好漂亮」、「太有才了」、「好強喔」、「這個真的很考驗耐心跟能力！真是厲害」、「刀工真好」、「紙雕魚身真的好厲害」、「這手藝不按個讚都對不對自己」。

還有人看了也手癢想嘗試，「剛好防疫期間，在家做紙雕，這個雕完真的蠻有成就感的」、「突然想去選圖案了」、「改天我也來試試（希望我有那個耐心）」、「今天在全家看到福袋本來想買，不過看著袋子覺得很難刻就放棄了」、「長時間弄，手真的蠻痛的，去年的我也有跟風」。