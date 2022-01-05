ATM螢幕上新增這項「特殊服務」 他驚訝：也太先進了
若要領錢許多人第一時間想到的就是先找ATM（自動提款機），ATM不僅能提款也能存錢、轉帳、刷存摺，而且設點非常多，超商、超市、賣場等地都能找得到，讓民眾不用跑到金融機構臨櫃也能方便領錢。有一名網友發現提款機上多了一個「點燈」的新功能，讓他直呼「太先進了」。
原PO今天（5日）去提款機領錢時，發現在螢幕上除了提存款、查詢餘額等功能之外，竟然還有「點燈／安太歲」的選項，讓他看了相當訝異，忍不住拍下照片上傳到臉書「爆廢公社」，並驚呼「我不知道現在ATM那麼先進了？」
照片曝光後引起熱議，「裡面會有師父出來幫你點」、「以後該不會可以直接買塔位了」、「感覺是詐騙」、「網路上也能點燈超方便」、「我只知道有『安太座』的功能，可惜我到現在還沒用到」、「點進去就是轉帳給老婆的快捷畫面」、「元宇宙的概念」、「不知道什麼時候才會有ATM可以轉庫錢給祖先的功能？」
不過有網友透露這不是新鮮事，「很久了，還有小額捐款」、「好像很久了」、「很多年了」、「合庫一直都可以啊」、「我記得去年就有看過了」、「那是因為為了減少人流管制才會設定的，他們會去安、甚至點燈的作業。因為台灣太多人信仰神佛，但是因為疫情還是嚴峻，之前新聞就有報導一段時間了」。
其實日前就有報導過，每年到了農曆年就是點燈、安太歲的熱潮，國泰世華銀行、永豐銀行等金融機構與廟宇合作，推出創新服務，只要在ATM輸入手機號碼、宮廟、點燈項目，金融卡扣款後就會列印回函，填妥後再寄回宮廟就可以完成點燈程序，此舉不僅能讓民眾不用再跑到廟裡就能點燈，也能避開群聚感染的機會。
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