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露營攜帶空油桶？他揭用途 網讚聰明：真的太實用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提及，跟朋友去露營時帶了一個空油桶，卻讓友人感到疑惑。 圖擷自露營公社
一名網友提及，跟朋友去露營時帶了一個空油桶，卻讓友人感到疑惑。 圖擷自露營公社

最基本的露營方式，需要自備設備，如營帳、野炊器具等。一名網友提及，跟朋友去露營時帶了一個空油桶，讓友人感到疑惑，直到揭曉油桶的用處時，引起許多網友大讚「真的很聰明」、「太實用了！」

一名網友在臉書社團「露營公社」提及，友人看到原PO車上有一個用完的食用油桶，便疑惑問道桶子是垃圾，為什麼不丟掉？原PO只是回答「到時候你就知道」。原來，油桶是用做烤雞的工具，只要將啤酒空罐支撐雞隻，並放進一個小鍋中，再用油桶蓋上，旁邊則圍起炭火，經過一小時後，烤雞就烹飪完成，不僅不會烤太焦，雞皮也呈現金黃酥脆，熱力控制的十分好。

許多網友大讚「感覺好讚喔，好想吃」、「怎麼還有這招啊，也太實用」、「下次去露營也要試試看，感覺超好吃」、「跪了，真的很聰明，露營還有烤雞能吃」、「露營也能烤桶仔雞，真的很厲害」。

露營

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