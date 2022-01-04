露營攜帶空油桶？他揭用途 網讚聰明：真的太實用
最基本的露營方式，需要自備設備，如營帳、野炊器具等。一名網友提及，跟朋友去露營時帶了一個空油桶，讓友人感到疑惑，直到揭曉油桶的用處時，引起許多網友大讚「真的很聰明」、「太實用了！」
一名網友在臉書社團「露營公社」提及，友人看到原PO車上有一個用完的食用油桶，便疑惑問道桶子是垃圾，為什麼不丟掉？原PO只是回答「到時候你就知道」。原來，油桶是用做烤雞的工具，只要將啤酒空罐支撐雞隻，並放進一個小鍋中，再用油桶蓋上，旁邊則圍起炭火，經過一小時後，烤雞就烹飪完成，不僅不會烤太焦，雞皮也呈現金黃酥脆，熱力控制的十分好。
許多網友大讚「感覺好讚喔，好想吃」、「怎麼還有這招啊，也太實用」、「下次去露營也要試試看，感覺超好吃」、「跪了，真的很聰明，露營還有烤雞能吃」、「露營也能烤桶仔雞，真的很厲害」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言