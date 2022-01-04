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幫忙擦鞋子？電扶梯踏板兩側有刷毛 工程師揭真正用途

聯合新聞網 / 綜合報導
外國電扶梯技師、工程師解答，刷毛除了防止物品捲入，還有更大的功能！ 圖／ingimage
外國電扶梯技師、工程師解答，刷毛除了防止物品捲入，還有更大的功能！ 圖／ingimage

無論是在捷運站，或在百貨公司，人們常會搭乘電扶梯以取代走樓梯。一名網友提問，電扶梯兩側旁的刷毛是用來做什麼的？引起網友討論。

一名網友在「PTT Gossiping」提問，每次搭電扶梯時，都會有一個疑惑，就是為什麼搭乘電扶梯時，站腳位置的旁邊會有一排刷毛？許多網友回應，「擦皮鞋」、「清潔鞋子」、「讓你站著沒事做時，脫鞋刷腳皮的」、「我都拿來清潔鞋底」、「刷掉鞋子的髒污，麂皮尤為有效，麂皮鞋髒了，上上下下刷兩輪就乾乾淨淨」。

但實事上，電扶梯的刷毛是用作「防止物品捲入」，「讓物品不要輕易落入」、「防裙子、褲腳、鞋帶之類的捲入」、「防夾保護用」、「防止夾到的」、「靠太近碰到毛會提前有反應當緩衝」。

根據先前知識型網站《Quora》的網友提出類似問題，電梯技師麥克（Mike Dangerfield）回答，碰到刷毛會讓人感到刺癢，因此電扶梯設置的刷毛，目的是讓乘客遠離側邊，避免長裙、鞋子及鞋帶太靠近側邊縫隙而捲入。

除了保護乘客的安全，工程師瓦倫（Varun Bhardwaj）指出，如果有碎屑、灰塵等體掉入電扶梯的縫隙中，有可能導致內不齒輪故障，影響機械運作。因此，電扶梯的刷毛也有避免細小物體掉入電梯縫隙中的功能。

電梯

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