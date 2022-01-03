台灣露營夯？他試過2次不解好玩在哪 內行曝「3致命傷」

這幾年台灣突然興起一股露營潮，不少人會在週末或是連假約朋友家人一起到山林裡野宿搭帳。然而便有網友分享，自己之前去露營時發現有兩大缺點，更直呼不懂那些喜歡去露營的人在想什麼，引發許多網友議論紛紛。

台灣突然吹起一股露營風，不少人週末、連假就會約三五好友一起到山林間搭帳篷野宿外頭，但即便話題超夯，仍舊有不少人不感興趣。近日，就有網友分享自己去露營的體驗，卻發現有兩大缺點，讓他直呼真的不懂很喜歡去露營的人在想什麼，引發討論。

原PO在PTT上以「露營到底有什麼好玩的？」為題分享，自己距離上次露營已經是20年前的事情了，而日前因為鄰居邀請自己去幫忙載裝備，就順便一起去了，沒想到卻需要開三個小時車才能抵達露營區，雖然露營區內有室內的電衛浴設備，但是露營區五公里內沒有任何商家。

「接著要花一小時在戶外煮飯、升營火，花一小時搭帳篷，晚上冷到哭出來。」原PO分享，一群人除了喝酒、打麻將、手機上網之外，一整片空地完全不知道要幹嘛，也睡得很不舒服，第二天一早起來又是冷到不行，早餐也是自己煮，吃完開車去附近景點晃一晃，回來後又是重複煮飯、生火。他更補充道，最可怕的是在最後一天吃完早餐之後，還需要收拾帳篷跟器具，再開三個半小時的山路加高速公路回家。

這樣的行程也讓原PO不禁直呼「露營就是夏天蚊蟲、冬天挨凍，我是真得不懂露營好玩在哪，我這次也是當解成就而已，如果說那麼喜歡大自然，出去走走不就好了…真的不會想再去」。

此文一出，便有許多網友和原PO有相同的想法，紛紛點出3大致命傷，「睡不好，不是太冷就是被熱醒」、「蚊蟲超多」，以及「碰到小孩子吵鬧會很崩潰」，「晚上睡得不好，早上還要自己準備早餐真的慘」、「所以沒看到網美露營一堆嗎？」、「3年前去過一次，就再也不去了」、「真的無聊而且很冷」、「吃也吃不好，睡也睡不好不知道是去幹嘛」、「吃得好不好看同行廚藝，但是無聊跟冷到睡不好是真的」。