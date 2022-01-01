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跨年搶看羅志祥！律師坦言「突然順眼很多」小豬也現身留言串

聯合新聞網 / 綜合報導
羅志祥和舞群賣力演出。圖／三立提供
羅志祥和舞群賣力演出。圖／三立提供

小豬羅志祥被周揚青毀滅式分手後，形象重創，演藝事業跌落谷底，昨天在花蓮跨年演唱會壓軸現身，連續唱跳30分鐘，本人坦言差點感動落淚，女律師李怡貞也直言，「真的寶刀未老，不得不說，真的厲害」。

對於羅志祥在跨年演唱會壓軸的演出，女人大律師李怡貞在臉書發文表示，不知為何，今年看羅志祥突然順眼很多，而且他真的寶刀未老，舞蹈動作跟歌聲都沒有馬虎的，不得不說，真的厲害，接著她也留言補充，「看著看著腦中突然想起國小課本中魚向上游的故事…」。

網友看完也紛紛留言，「還是很帥，舞蹈也是在水準以上，而且表演後還向三面的觀眾90度鞠躬」、「有認真在復出」、「我家隊友轉了一個晚上的各台演唱會，他誇小豬是演唱會級的排場」、「真的就這樣買單了！我女兒還說唱跳這麼帥可被原諒」、「跳舞真的強！洗白了在2022的第一天」。

不過也有人覺得，「為何會想找他」、「力宏大概明年元旦也可照這個模式復出了」、「事實證明，台灣人容易健忘的」、「渣渣也是有分等級的，新生出現舊生會被遺忘的⋯」、「還是不想看到他」。

羅志祥也在該篇文章底下留言：「謝謝妳！ 新年快樂，願大家ㄧ切都好，健康平安！」。

跨年 羅志祥

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