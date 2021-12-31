快訊

迎跨年車潮將湧現！ 全台易塞路段看這

學測社會衝刺／強化提升閱讀理解 熟悉試題練手感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樂極生悲！高調爽秀40個月年終 網傳長榮海運員工遭記大過

聯合新聞網 / 綜合報導
長榮海運員工收到年終後，在網路上開心秀出獎金金額。 圖／翻攝自PTT
長榮海運員工收到年終後，在網路上開心秀出獎金金額。 圖／翻攝自PTT

農曆年前，民眾最關心的就是「年終」大事，昨（30）日長榮海運送出40個月年終的大禮，讓員工一早就笑著清醒，在網上曬出剛入帳的鉅額獎金，然而晚間就傳出上網炫耀年終的員工遭長榮記過處份，並指出一原因使他「樂極生悲」。

2021年全球貨櫃輪運價飆漲，長榮海運獲利驚人，高層考量公司的確「賺很大」，加上過去不景氣時曾零年終，因此決定今年大手筆發出高額年終，並選在2021年最後一個上班日入帳，讓員工開心跨年，不少人也在收到入帳簡訊後曬出年終金額分享驚喜。

不過30日晚間有知情人士在PTT上留言爆料「這個愛現的人被記大過全公司通知」、「我朋友上網炫耀今年年終超大包，結果被公司記大過，這樣算不算樂極生悲」，讓網友大感錯愕，紛紛追問細節。

據爆料者說明，長榮是「密薪制」，有守密義務，且公司很注重紀律，因此有高調曬獎金的員工被記大過並全公司通報，主管還召開會議警告「再有類似人等比照辦理」。而被記大過不只影響加薪和明年年終，表現不佳還有可能被開除，在公司「直接變黑人」，未來日子難過，爆料者也搖頭「要炫耀網路上嘴巴講一講就好了，還拍圖」。

至於公司為何能精準抓到炫耀者？他也表示「每個人領的錢會有細微的不同」，所以比對金額就能找到人，有人也讚同指出「千位後面的數字就是密碼」、「有些金額後4碼可追人」。

《三立新聞》報導，長榮海運發出高額年終後，也提醒員工要考慮社會上其他沒有賺錢的公司的人的心情，「不要太高調」。

長榮海運說，針對網路瘋傳有長榮員工在網路上公布年終獎金照片而被公司記大過一事，長榮海運表示並無此事，昨（30）日所公布的懲處案和年終獎金無關，特此澄清。

長榮 長榮海運 年終獎金

相關新聞

長榮大手筆發百萬年終 員工親曝：3年可領「90個月」

長榮海運受惠於疫情影響，今年獲利超過2000億，在發放年終獎金時「不手軟」，傳出員工平均領到40個月獎金，連一般職員都可以領到百萬年終，陸續有員工秀出轉帳紀錄，告訴網友們「真的可以領到」，一名網友日前PO出「150萬」年終獎金，強調「不是只有高官可以領，而是人人都有」，還預測沒意外的話，明年可再領40個月年終，加上去年的10個月年終獎金，3年總共可領90個月。

樂極生悲！高調爽秀40個月年終 網傳長榮海運員工遭記大過

農曆年前，民眾最關心的就是「年終」大事，昨（30）日長榮海運送出40個月年終的大禮，讓員工一早就笑著清醒，紛紛曬出剛入帳的鉅額獎金，然而晚間就傳出上網炫耀年終的員工遭長榮記過處份，並指出一原因使他「樂極生悲」。

黑車雪地迴轉無意間畫出兩顆愛心 網友直呼：聖誕節的奇蹟

聖誕節雖然剛結束，但是在佳節所過的美好回憶，日後也將會一直陪伴著我們。在國外，就有一段在聖誕節前夕出現的影片，拍到了一個讓人非常意外的現象，讓人再次感受到聖誕冬天的奇妙氣氛。

影／笑開懷！父子剷積雪變互丟互毆 好感情讓網友超羨慕

強烈冷氣團襲擊日本，許多地區都出現大雪氣候，積雪也對許多民眾造成困擾。不過最近一位日本網友，拍下了一段家人趁著除雪時，一同在雪中遊戲的影片，充滿活力的樣子引起許多人的迴響。

高雄贏過其他縣市的優勢？ 內行推「這1字」：讓北部人哭了

近期「竹竹合併」的議題引起不少人討論，新竹市長林智堅更於27日表示，為促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他決定不參選2022新竹縣市合併升格後的大新竹市長。對此便有網友聯想到直轄市之一的「高雄」，好奇的想藉此貼文詢問網友們「高雄有啥優點？」

男友私處味重「內褲穿8年」沒破不肯換 她曝照：整個快吐

內褲應該多久更換一次？不少專家建議3個月至半年就要汰換，但有一名男子秉持著「只要沒破就可以繼續穿」，由於私處味道明顯，女友意外發現內褲居然已經穿快8年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。