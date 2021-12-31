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黑車雪地迴轉無意間畫出兩顆愛心 網友直呼：聖誕節的奇蹟
聖誕節雖然剛結束，但是在佳節所過的美好回憶，日後也將會一直陪伴著我們。在國外，就有一段在聖誕節前夕出現的影片，拍到了一個讓人非常意外的現象，讓人再次感受到聖誕冬天的奇妙氣氛。
根據日本媒體「FUNDO」報導，外國youtube頻道「ViralHog」分享一段影片。畫面中是一個接近聖誕節的時刻，玻璃反光中也依稀能看到聖誕燈飾的光芒。地上則積滿了白雪，有著許多車子駕駛過的痕跡。
此時，畫面右方出現一台黑車，這輛車在空地進行了迴轉，隨即開離畫面。然而，該車輛迴轉時，輪胎痕跡竟然剛好形成兩顆愛心。這難得的景象，也為當時即將到來的聖誕佳節，更增添了奇蹟般地氣氛。
網友們紛紛回應「這傢伙根本來自未來吧，佳節快樂」、「老兄幹得好啊」、「這真可愛」、「聖誕節的奇蹟吧」、「我看倒像是兩顆眼珠」、「聖誕快樂」。顯然這台車一個無心的舉動，卻意外地讓人感受到不一樣的溫馨之情。
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