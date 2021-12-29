聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄贏過其他縣市的優勢？ 內行推「這1字」：讓北部人哭了
近期「竹竹合併」的議題引起不少人討論，新竹市長林智堅更於27日表示，為促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他決定不參選2022新竹縣市合併升格後的大新竹市長。對此便有網友聯想到直轄市之一的「高雄」，好奇的想藉此貼文詢問網友們「高雄有啥優點？」
原PO在PTT以「高雄有什麼優點是贏過其他縣市的？」為題發文，表示當全台灣還是一堆農業縣的時候，台北和高雄就已經是直轄市了，便讓他好奇發問「當了全台灣最久的兩個直轄市之一的高雄，到底有什麼優點是贏過其他縣市的？」
此文一出，便有許多網友回應表示，「有中國鋼鐵公司」、「認真的話，高雄港吧」、「港口吧，以前曾經世界前10大」、「高雄路很大條，騎車開車很舒服！但是就是熱，南高雄空氣也沒很好就是了」、「高雄有輕軌」、「棋盤式街道」。
其中，最多網友認為的優點則是「暖」，紛紛表示，「其實高雄真的溫暖，台北冷冰冰的時候去高雄很暖」、「在高雄時可以穿短袖短褲逛爽，反觀北部人冷哭」、「暖啊，高雄沒有冬天」、「短袖衣服，一年可以穿10個月，多暖」、「真的就是暖，天氣暖、人情暖」、「一年冷不過十天，均溫25度，當然暖」、「認真回，暖一個字，氣候上夏天大家一樣喊熱，冬天跟北部比卻沒那麼潮濕，除了暖沒別的」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言