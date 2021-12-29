快訊

在台掛牌27年！中國人壽明天下市 強調「三不變」

缺糧怎麼辦？中國大囤糧導致國際陷危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄贏過其他縣市的優勢？ 內行推「這1字」：讓北部人哭了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友聯想到直轄市之一的「高雄」，好奇的想藉此貼文詢問網友們「高雄有啥優點？」 圖為高雄85大樓周邊地區。聯合報系資料照片
網友聯想到直轄市之一的「高雄」，好奇的想藉此貼文詢問網友們「高雄有啥優點？」 圖為高雄85大樓周邊地區。聯合報系資料照片

近期「竹竹合併」的議題引起不少人討論，新竹市長林智堅更於27日表示，為促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他決定不參選2022新竹縣市合併升格後的大新竹市長。對此便有網友聯想到直轄市之一的「高雄」，好奇的想藉此貼文詢問網友們「高雄有啥優點？」

原PO在PTT以「高雄有什麼優點是贏過其他縣市的？」為題發文，表示當全台灣還是一堆農業縣的時候，台北和高雄就已經是直轄市了，便讓他好奇發問「當了全台灣最久的兩個直轄市之一的高雄，到底有什麼優點是贏過其他縣市的？」

此文一出，便有許多網友回應表示，「有中國鋼鐵公司」、「認真的話，高雄港吧」、「港口吧，以前曾經世界前10大」、「高雄路很大條，騎車開車很舒服！但是就是熱，南高雄空氣也沒很好就是了」、「高雄有輕軌」、「棋盤式街道」。

其中，最多網友認為的優點則是「暖」，紛紛表示，「其實高雄真的溫暖，台北冷冰冰的時候去高雄很暖」、「在高雄時可以穿短袖短褲逛爽，反觀北部人冷哭」、「暖啊，高雄沒有冬天」、「短袖衣服，一年可以穿10個月，多暖」、「真的就是暖，天氣暖、人情暖」、「一年冷不過十天，均溫25度，當然暖」、「認真回，暖一個字，氣候上夏天大家一樣喊熱，冬天跟北部比卻沒那麼潮濕，除了暖沒別的」。

縣市合併 PTT 高雄港 輕軌

延伸閱讀

不肯供出500枚金幣寶藏下落 科學家被判入獄日繳萬元罰金

史上最大禮！博物館收到近7億元匿名捐款 員工都樂翻了

見客人吃雞塊噎到 麥當勞15歲員工立刻跳窗救人

女用鑰匙刮別人車 被特斯拉監視器錄下「高畫質鐵證」

相關新聞

高雄贏過其他縣市的優勢？ 內行推「這1字」：讓北部人哭了

近期「竹竹合併」的議題引起不少人討論，新竹市長林智堅更於27日表示，為促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他決定不參選2022新竹縣市合併升格後的大新竹市長。對此便有網友聯想到直轄市之一的「高雄」，好奇的想藉此貼文詢問網友們「高雄有啥優點？」

男友私處味重「內褲穿8年」沒破不肯換 她曝照：整個快吐

內褲應該多久更換一次？不少專家建議3個月至半年就要汰換，但有一名男子秉持著「只要沒破就可以繼續穿」，由於私處味道明顯，女友意外發現內褲居然已經穿快8年...

書架爆滿照樣再放一本 他自製「塞書神器」連書店員工都想要

書是人類智慧的結晶，閱讀更是一件多多益善的事。然而書本身佔有一定體積，一旦買的數量一多，光是找地方擺放就相當費事。不過最近有位日本網友，就發明了一個能夠方便整理書的工具，能夠減少書本收藏時的困擾。

開福袋搶便宜很划算？ 日媒曝三缺點批「花時間買廢物」

新年即將來到，有不少店家紛紛趁這時推出「福袋」，標榜著只要花一點點的錢，就能夠帶走數樣價值不斐的商品，吸引許多消費者的搶購。不過許多人往往在買了之後，才發現這些福袋內的東西，其實與想像中的有落差。近來日本媒體，也針對這個現象進行分析。

日本超巨大牡蠣「令和怪物」近20公分長 網友試吃「像暢飲大海」

牡蠣是許多人愛吃的海產，不只台灣相當常見，在日本也非常受歡迎。最近有位日本網友，就在外頭買了牡蠣準備回家大快朵頤。然而他買到的牡蠣，尺寸卻太過異於常態，在網路上引起一陣討論。

新年大掃除也別忘了整理錢包 一徵兆小心害你變窮

不少人趁著新年的到來，會開始在家中進行大掃除。而除了居家之外，其實也該注意自己隨身攜帶的錢包，是不是有太過雜亂的狀況。日本網站「OTONA SALONE」最近就分享在整理錢包時，該注意的七大要點是什麼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。