高雄贏過其他縣市的優勢？ 內行推「這1字」：讓北部人哭了

近期「竹竹合併」的議題引起不少人討論，新竹市長林智堅更於27日表示，為促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他決定不參選2022新竹縣市合併升格後的大新竹市長。對此便有網友聯想到直轄市之一的「高雄」，好奇的想藉此貼文詢問網友們「高雄有啥優點？」

原PO在PTT以「高雄有什麼優點是贏過其他縣市的？」為題發文，表示當全台灣還是一堆農業縣的時候，台北和高雄就已經是直轄市了，便讓他好奇發問「當了全台灣最久的兩個直轄市之一的高雄，到底有什麼優點是贏過其他縣市的？」

此文一出，便有許多網友回應表示，「有中國鋼鐵公司」、「認真的話，高雄港吧」、「港口吧，以前曾經世界前10大」、「高雄路很大條，騎車開車很舒服！但是就是熱，南高雄空氣也沒很好就是了」、「高雄有輕軌」、「棋盤式街道」。

其中，最多網友認為的優點則是「暖」，紛紛表示，「其實高雄真的溫暖，台北冷冰冰的時候去高雄很暖」、「在高雄時可以穿短袖短褲逛爽，反觀北部人冷哭」、「暖啊，高雄沒有冬天」、「短袖衣服，一年可以穿10個月，多暖」、「真的就是暖，天氣暖、人情暖」、「一年冷不過十天，均溫25度，當然暖」、「認真回，暖一個字，氣候上夏天大家一樣喊熱，冬天跟北部比卻沒那麼潮濕，除了暖沒別的」。