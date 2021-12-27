「家教最好星二代」是誰 網狂讚邰智源兒子：唯一清流

主持天王吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）近日因吸食大麻被逮補，PTT網友討論「憲哥、瓜哥、乃哥、邰哥誰家小孩家教最好？」不少網友狂讚邰智源兒子邰靖是唯一清流，大讚他「完全不染演藝臭氣還學霸」，也有網友表示，徐乃麟兒子徐新洋上節目相當沈穩、胡瓜兒子胡釋安演技不錯，都是可期待的演藝圈新星。

PTT網友詢問「憲哥、瓜哥、乃哥、邰哥誰家小孩家教最好？」其中憲哥、瓜哥、乃哥的小孩剛好都是往演藝圈發展，吳宗憲兒子鹿希派畢業於美國伯克利音樂學院，是一名創作歌手；徐乃麟兒子徐新洋畢業於加拿大哥倫比亞大學，是一名主持人；胡瓜兒子胡釋安畢業於美國加利福尼亞大學，是一名演員。

此外，只有邰智源兒子邰靖不是演藝科系相關，但他也是一名學霸，106年學測成績高達74級分，被台大電機、台大物理、陽明醫學、北醫醫學等名校錄取。

其他網友紛紛留言「邰哥吧，養一個高材生」、「沒加入演藝圈的最好，不會沾染奇怪的事」、「瓜兒帥」、「憲哥的女兒最棒」、「瓜哥兒子感覺個性跟他還有他姐差蠻多的，不過運動能力超強」、「邰哥，兒子完全不染演藝臭氣還學霸」、「乃哥，看徐新洋上節目沉穩度就知道」、「胡適安其實很多劇都有紮一角，雖然都是小角色，但是演技不差，覺得未來應該會有不錯發展」。

不過也有網友不解，為什麼演藝圈大哥大姐都要把小孩送出國就讀藝能科系，接著才回台出道，留言「邰哥真的清流，其他哥都只會把小孩送去美國讀表演相關的系，好像不先砸大錢讓小孩進演藝圈會餓死一樣」、「出國唸書到底為什麼都要回來出道啊？這麼有實力無法在國外自力更生嗎？」