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新北確診男到過板橋環球美食街用餐 該專櫃今暫停營業

如何更有效洗掉花椰菜上「菜蟲」？ 多人用這招：沒別的方法

聯合新聞網 / 綜合報導
花椰菜營養豐富，但「蟲蟲危機」是一大問題。示意圖／ingimage
花椰菜營養豐富，但「蟲蟲危機」是一大問題。示意圖／ingimage

花椰菜是許多家庭常見的桌上菜餚之一，不僅營養豐富又能防癌，讓不少人非常喜歡，不過麻煩的是料理前的清洗常常洗不掉上面的菜蟲。一名女網友試了一些方法，蟲依舊在上面，讓她無奈地在臉書求助鄉民們的意見。

原PO在臉書「家常菜」表示自己很喜歡吃花椰菜，「可是…洗了、泡了、汆燙過了，蟲蟲還是會有」，她說孩子也很喜歡吃花椰菜，但是吃到蟲蟲會崩潰，不知道還有什麼方法能夠輕鬆地洗掉花椰菜上的菜蟲，「有人可以分享方法讓蟲蟲都可以清掉嗎？」

不少內行人分享自己處理的方法，「用麵粉水泡，蟲蟲和蟲蛋就會浮起來」、「用麵粉水洗，然後再流水一直沖洗5-10分」、「我是小蘇打+鹽，整顆浸泡10分鐘後沖洗一次，一樣的方法再次掰開浸泡，最後用烤肉刷沖刷洗每個縫隙」、「我會用食用級小蘇打粉浸泡，汆燙蟲蟲就浮起來了」、「有蟲咬痕跡和太鬆散的花椰菜別買，可以避很多雷」、「青花椰菜切朵後泡水，加一勺鹽和大勺麵粉去污洗凈，然後用小刀逐朵去皮檢查，最後下鍋燙熟或煮熟，保證乾凈」。

但更多網友用的方法都一樣，「撕小塊用牙刷刷」、「那個扒在菜上面的蟲，我有做過實驗，泡麵粉水、泡小蘇打粉、泡鹽水、泡醋水、泡溫水…都泡半小時，那個蟲還是緊緊的扒在菜上面，只能非常仔細檢查，切小朵，每朵都要用刀子撕去外皮，蟲只能用刀子把它挑掉」、「我都是用最笨的方式，切成一小朵一小朵仔細看，看到剃掉，不然就是紙巾擦掉，很費時又費工」、「水開強一點，一邊把花椰菜切小塊，一邊從枝幹處沖水下去，通常蟲蟲都會被沖掉」、「一定要一小朵一小朵挑，沒有別的辦法」。

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