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徐若瑄遭輿論波及 醫同情喊：該停了！只看見滿滿霸凌

聯合新聞網 / 綜合報導
徐若瑄捲入王力宏、李靚蕾婚變，三度發聲澄清，仍難消外界質疑。 圖／徐若瑄臉書
徐若瑄捲入王力宏、李靚蕾婚變，三度發聲澄清，仍難消外界質疑。 圖／徐若瑄臉書

藝人徐若瑄日前陷入王力宏離婚風波，被影射為第三者，雖然她馬上發文否認，仍無法平息外界猜測，她昨（22）日發表長文，三度澄清「沒有跟王力宏私約」，醫師姜冠宇也認為「看見滿滿的群眾暴力和霸凌」。

姜冠宇在臉書指出，他認為蕾宏之戰應該暫停，因為台灣有很多重要事情要討論，他也透露「徐若瑄是我蠻喜歡的演員之一，她個人生活私下如何，不會改變我看過她任何作品的評價」。

姜冠宇表示，除了事件主角之外，他不認為其他人要被眾人放大檢視，與嗜血的討論，大家應該要專注在徐若瑄等人的演藝專業表現，而不是他們的那些無關大眾利益、是是非非的事情。

文末，姜冠宇認為，「這些事情對藝人而言，是很大且不合理的負擔，真的不知道社會對演藝人員與公眾人物的尊重在哪裡？事件一開始大致釐清之後，其餘的討論與起鬨都覺得很沒必要，在被牽連到的人，我只看見滿滿的群眾暴力和霸凌」。

霸凌 徐若瑄 王力宏

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