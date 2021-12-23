「崩壞的王力宏仍比普男有吸引力」 他點出老婆買這台包準老公變乖乖

李靚蕾與王力宏的「蕾宏之力」爆發後，王力宏先前建立的優質偶像形象一夕間變渣男。不過，律師林智群表示，經過女性的「田野調查」，認為「人設崩壞的王力宏，還是比普男有吸引力。」讓不少網友點頭：「一樣被劈腿，寧願選帥的。」

「蕾宏之力」纏鬥多時暫時告一段落，律師林智群表示，王力宏事件過後，「一堆男生自信心爆棚，覺得自己還是比較好的，至少安分守己就80分了。」但他經過針對女性的田野調查，點出1個殘忍事情，「這肯定是一個誤會（指安份守己）」、「對女生而言，人設崩壞的王力宏，還是比普男有吸引力。」

李靚蕾（左）爆料王力宏種種一切後，王力宏的優質形象瞬間毀壞。（翻攝自王力宏臉書）

林智群也提到迷戀玩遊戲的「男神」金城武，表示「金城武在家打電動，什麼負面新聞都沒有，深夜問題多，回家打電動最好，買一台PS5給老公，可以減少很多困擾。」呼籲女性朋友，打電動是健康的行為，若遇到另一半想買電動，「以鼓勵代替禁止謝謝」。引起不少網友共鳴。

網友看完2段文章後表示，「年度優質文」、「事實的真相總是很難被接受」、「口袋的深度決定交往的進度」、「一樣被劈腿，寧願選帥的」、「（指男性）沒有30億身價在那邊自信心爆棚」、「重點是買不到PS5」，但也有人嚴肅表示，「不會，我愛男生的善良與才華」、「順眼只有一兩天，之後理性還是大於感性」