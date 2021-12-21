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李靚蕾曝「黑范和王力宏關係」還特別標記 陳建州說話了

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同時赦免與殺頭！李靚蕾1句話澄清黑范關係 卻成「懸疑最高境界」

聯合新聞網 / 綜合報導
歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。(本報資料照片)
歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。(本報資料照片)

「蕾宏大戰」20日隨著王力宏道歉而休戰，未料李靚蕾21日突然在微博發文為黑人、范范澄清，再度引發網友聯想到先前的「出軌人妻聚會」，有律師幽默地說，李靚蕾一句話「同時具備赦免跟殺頭功能」。

王力宏今年9月在自主健康管理期間，違反防疫規定，和藝人好友等人在家群聚，遭民眾檢舉，事後被北市衛生局裁罰1萬元。然而，這場聚會風波未息，隨著李靚蕾毀滅式爆料王力宏，再度被網友翻出，紛紛揣測王力宏「出軌人妻」是否是聚會其中一人。

縱使聚會友人發文澄清，又或者出席記者會表明「大家互動都很正常、熱絡」，卻都因為王力宏沒否認指控、也沒承認指控，而處於相當尷尬的境地。

李靚蕾21日再度使出「蕾神之鎚」，在微博為參與聚會的陳建州、范瑋琪出聲，「據我所知，黑人、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」。但網友回應「那其他兩人呢？」，這段澄清文再度引網友聯想。

律師林智群臉書發文表示，李靚蕾這一槌「被排除的人固然鬆一口氣，但全部壓力就落到最後兩個人身上，一個動作同時具備赦免跟殺頭功能，厲害厲害！」，補教名師呂捷看完也直呼，「懸疑的最高境界就是…感覺什麼都沒說，但好像什麼都說了！」

李靚蕾 王力宏 林智群

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