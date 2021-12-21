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李靚蕾一句話「刪去法」還原現場 鄉民邏輯爆發：有夠明顯

聯合新聞網 / 綜合報導
王力宏違反防疫規定到徐若瑄家中參加聚會，同行友人包含陳建州、范瑋琪及陳子鴻。 圖／擷自臉書
王力宏違反防疫規定到徐若瑄家中參加聚會，同行友人包含陳建州、范瑋琪及陳子鴻。 圖／擷自臉書

王力宏前妻李靚蕾爆料王私德有問題令全台民眾熬夜猛追進度，在王力宏「左思右想」決定道歉後，李靚蕾也回應「不告了」讓網友們以為故事進入「完結篇」，但沒想到今（21）日下午蕾神再度發文「據我所知，陳建州范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」，又舉起神槌猛力一擊。

網友們再度搭上吃瓜列車，在PTT掀起熱議，有人就直言「不是說要鳴金收兵了嗎？李靚蕾用這招『刪去法』火力還這麼大？看樣子低姿態也不能成為放過的理由呢！」

另有網友回憶起「王力宏、徐若瑄、范瑋琪、陳建州和陳子鴻」的那場聚會，指出陳子鴻有出面說他是聚餐第一個離開的，猜測「再扣除蕾神說不是『黑人、Fanfan』，那到底是誰昭然若揭了吧！今晚也許不用睡了」。

吃瓜鄉民跟上「蕾神之槌」續集後瞬間邏輯爆發。 圖／擷取自PTT
吃瓜鄉民跟上「蕾神之槌」續集後瞬間邏輯爆發。 圖／擷取自PTT

更有人對李靚蕾休戰後再出槌的文章提出疑問，「通常只會澄清跟某女沒有不正當關係吧？為什麼連黑人這個男的也要順帶澄清？2個男的有什麼好特別提出來說沒有『不正當關係』？」

對於王力宏私德爭議續集再開拍，網友們追了新進度後也直言「是不是昨天沒談好（條件）啊？」、「蕾神很會喔，這招刪去法」、「這就是我要的血流成河！」、「蕾神之槌第二季開拍！」、「澄清那場聚會，就只有澄清黑人夫婦，明顯了」。

PTT 李靚蕾 王力宏 陳建州 范瑋琪

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