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「蕾神之鎚2」火速上映！李靚蕾爆黑人、范瑋琪關係

李靚蕾收槌沒曝光「人妻真實身分」 鄉民揭主因：這才是高招

聯合新聞網 / 綜合報導
李靚蕾（左）以「蕾神之鎚」重擊王力宏（右）多年優質形象。圖／聯合報系資料照
李靚蕾（左）以「蕾神之鎚」重擊王力宏（右）多年優質形象。圖／聯合報系資料照

18:17 更新內文

王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，包括冷暴力、招妓、出軌等渣男行徑，投下演藝圈震撼彈，雖然王力宏20日發出聲明道歉，但仍止不住外界好奇心。有網友好奇，為何李靚蕾到休戰前都沒再提「出軌人妻」一事，反而是By2妹Yumi（孫雨）澄清後被實錘，貼文一出，引發熱議。

回顧李靚蕾最初發文，內文提到一名人妻，「有一個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公。你們約砲的過往讓我感到不舒服」，更指王力宏還想邀這名人妻來家中，被拒絕後還發脾氣。不過，李靚蕾21日突然又在微博發文，Tag藝人陳建州、范瑋琪表示：「據我所知，黑人、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」，再度掀起討論。

PTT網友發文詢問，直到20日休戰前李靚蕾都沒有再度提到這名人妻，連曝光身分都沒有，反而是By2妹Yumi澄清後，李靚蕾光速給了一個「裸照實錘」，「我想問為何不直接爆已婚女是誰，畢竟婚後還敢跟力宏約不是對正宮的一個大挑釁嗎？那又為啥瘋狂攻擊Yumi，是不是她在人家結婚後還藕斷絲連？」

對此，許多網友指出李發文的目的已經達到，無需再曝光已婚女，「本來就沒必要扯到底，在這種時候把所有女生底細都翻才顯得格局低，見好就收」、「沒殺紅眼，替對方老公小孩留一線，才是高招」、「報這些料是為了逼王妥協，不是為了開副本好嗎」、「留後路，畢竟有小孩，女人何苦為難女人」。

但有網友認為已婚女一事還沒徹底結束，「不要把底牌都亮光啊，有些證據要留著過一段時間，如果王還是不厚道，再拿出來」、「底牌掀太早反而可能失去優勢」、「影射殺傷力更大，會一直討論下去」。

李靚蕾 PTT 王力宏

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