王力宏出事讓大家放過他 網瘋傳「羅志祥感謝圖」：大隊接力

藝人王力宏15日宣布與李靚蕾離婚消息，但未對外公開說明詳細原因，昨（17日）李靚蕾發5000字長文，揭露王力宏在婚後約炮、召妓，甚至在每個城市都有炮友，反駁他先前聲明的「私生活很單純」。上一位遭到這種毀滅性爆料的藝人是羅志祥，因此有臉書粉專貼出一張「羅志祥感謝王力宏」的哏圖，被網友瘋傳。

李靚蕾PO出的毀滅性長文，揭發了王力宏不為人知的私生活，引起輿論譁然。臉書粉專「阿海的惡搞人生」火速PO出一張「羅志祥雙手合十，配上『謝謝力宏』的照片」，引發網友瘋狂轉傳。許多粉絲也直呼「王力宏的程度，連羅志祥都要自嘆不如」。

羅志祥感謝照一出，馬上引發網友熱議，有人幽默調侃「羅志祥要感謝李雲迪，李雲迪要感謝王力宏」、「大隊接力接棒的概念」、「公投整個完全沒有討論度了」、「羅的心情跟當兵洗了半年餐桶，然後終於有學弟來了的感覺差不多」、「原來痛苦（渣男）是比較出來的」。

先前王力宏曾發表聲明，強調自己與李靚蕾的私生活很簡單，但約炮、召妓消息一出，馬上有大批網友湧入臉書，痛批「你的私生活原來很精彩」、「一點都不單純」、「不要學羅志祥」、「歡迎王奪下渣男寶座，吳亦凡跟羅志祥只能敬陪老二、老三的位置」、「原來這就是你所謂的很簡單很單純的私生活」。