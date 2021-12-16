無菜單料理更好吃？ 饕客曝「1關鍵」大贏

無菜單料理餐廳常常超難訂位，不少名人與饕客會分享用餐經驗，讚美無菜單料理是「頂級享受」。不過，日前有網友好奇，無菜單料理是真的有創意嗎？他透露自己不喜歡「餐廳不知道會端什麼上來的驚嚇感」。吃過無菜單料理的饕客則表示，「無菜單料理重點是要使用當日新鮮食材，因此才會以無菜單呈現」。

一名網友在PTT表示，他常常看到很多IG網友分享「無菜單料理」，廚師每天會針對不同食材創作，所以沒有固定菜單，只有區分幾個價位的等級。這名網友不解「會有人特別針對無菜單餐廳，頻繁消費來檢查是否不同菜色嗎？」還是「餐廳根本整季的菜色都一樣，只是故意不印菜單吸引顧客？」他指出，自己不喜歡「餐廳不知道會端什麼上來的驚嚇感」，因此好奇吃無菜單料理的經驗。

對此，有饕客分享「吃過一間無菜單料理，合夥人A負責出海、討海，合夥人B是日料廚師，他們一起經營餐廳，每天會有什麼魚貨、海鮮，真的說不準！」還有人表示「吃過幾間無菜單料理，有料理萬年不變的，也有每次去都沒有重覆的」、「你可以搜尋辰壽司，無菜單破萬，但看完發現應該是吃不飽」。

但也有人吐槽無菜單料理餐廳，「無菜單就是當天哪個菜便宜用哪個」、「要用新鮮的當季海鮮蔬菜的話不就那樣，便當店的配菜還不是一堆天天換的」、「還不就那幾道在輪」、「無菜單就是今天什麼菜便宜，就煮什麼」、「自助餐也是無菜單」。