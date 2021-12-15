蝦皮店到店狂設據點 內行破解「影響超商」迷思：很難拼贏

「蝦皮店到店」近期不斷廣設據點，在許多地方都能看見它的蹤影。其前期的主打活動是天天「0元免運」，吸引許多消費者參與，對此就有網友好奇，若蝦皮成功的將「物流」這塊吃下，「誰會受到最大的影響呢？」引起不少網友們討論。

原PO在PTT上以「蝦皮店到店成功的話，誰會大受影響？」為題表示，自己先前去蝦皮店到店取貨時，發現裡頭人山人海，一間15坪的店僱了4個店員還忙不過來，比隔壁超商還熱鬧，便好奇道「如果蝦皮店到店服務越做越好，展店數也跟母雞下蛋一樣越來越多，哪個產業會首當其衝啊？便利商店嗎？」

此文一出，便有許多網友認同原PO的想法，「超商店員會變很閒」、「應該會慢慢取代部分超商業務」、「winwin（雙贏）啦，超商業務那麼多了還整天找包裹」、「蝦皮店店性質就二三線地段，店租金成本差超商很大」、「超商、蝦皮有自己通路物流自建，終端銷售也有」、「運費超商一單收30～40，蝦皮後台一定知道這後面物流的經費有多龐大，才會跳下來自己賺，又不用看超商臉色」、「現在就變成物流中心跟店拆帳，其實很好賺」。

但也有留言持不同看法，表示蝦皮不一定能成功搶下物流這塊商機，「實質上很難拼贏超商啦」、「現在轉的起來是因為只試營運在雙北，擴大到全台的話成本根本比不贏超商」、「現在免運，之後要收錢就會降低使用人數了」、「一般人還是會找近的超商吧，超商這麼密」、「持續免運再來說吧」。