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穿390元上衣+背帆布包 「竹科太太」學歷低被踢出群組

聯合新聞網 / 綜合報導
貴婦情境示意圖。圖／Ingimage
貴婦情境示意圖。圖／Ingimage

外界視竹科新貴妻子為貴婦，盛傳當地組織「竹科太太團」LINE群組，而一名女子因丈夫職業踏進該社交圈，卻遭鄙視學歷只有高中畢業，第一次參加聚餐就被踢出群組，難過不已「原來在她們的眼中，我是這麼可笑」。

新竹的科技新貴，拉高家庭平均收入，根據主計總處109年家庭收支調查，新竹縣平均家庭年收162萬元、新竹市161.9萬元，分別高居全台第二、第三名，僅次於台北市。

該名妻子近日在「匿名公社」發文表示，丈夫在校成績很好，家境也不錯，兩人愛情長跑快10年，但她因為家中事故，高中畢業就出社會，「我知道我配不上先生，雖然公婆都勸我不要在意，但身份懸殊，還是讓我在陪他去聚餐時不敢說話」。直到今年在竹北買房子，跟鄰居閒聊才知道社區有創立一個「竹科太太團」，隨後「她約我加入，由於先生的工作和職位都很不錯，所以順利入團了」。

上個週日，妻子第一次參加「竹科太太團」聚餐非常緊張，沒想到，她自我介紹後，大家的表情轉為不可置信和鄙視，「她們不相信我這種學歷可以跟優秀的先生結婚，甚至以為我在撒謊要我拿出先生的名片證明」，但因沒有隨身攜帶的習慣，也不想當下打給先生來證明身分，聚餐就尷尬的結束了。

「回到家後，我發現我被踢出群組」，聚餐的每位太太都穿套裝、拿名牌包，該妻子也了解自己不配，「反觀我身上穿的是390的上衣和菜市場牛仔褲，連包包也是590的帆布包」，後來隔壁鄰居不好意思地私下傳訊道歉。

對於現實，妻子深知「世間的眼光就是如此，不加入對我也沒差，我平凡過日子也很開心」，只是那些太太說出口的歧視言語，仍讓她心裡難受，「原來在她們的眼中，我是這麼可笑」。

網友紛紛為她打氣「不是妳可笑，是她們可笑」、「那些女人能炫耀的也是老公賺的錢」、「何必拿自己跟自以為是上流社會的花瓶比」，還有人透露「常常在應酬場合看到竹科先生帶的都不是太太，大家都心照不宣」。

貴婦 竹科

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