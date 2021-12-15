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網談《華燈初上》最愛角色 最多人選「這演員」讚演技炸裂

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇的在網路上發文問「大家最喜歡華燈初上的誰？」 圖／Netflix
有網友好奇的在網路上發文問「大家最喜歡華燈初上的誰？」 圖／Netflix

近期，最多人討論的台劇《華燈初上》第一季就引起許多討論，第二季的預告釋出後，也令不少粉絲們非常期待，紛紛開始猜測劇中的兇手是誰。對此，便有網友好奇的在網路上發文問「大家最喜歡華燈初上的誰？」引起許多網友們討論。

原PO在PTT上以「 大家最喜歡華燈初上的誰？」為題貼文，表示近期大家都在瘋《華燈初上》，雖然這部戲大家的演技都相當好，但他還是喜歡任容萱及郭雪芙在劇裡的表現，便好奇問「大家覺得咧？」

此文一出，便有粉絲們紛紛留言點名，「最喜歡Rose（林心如）」、「劉品言」、「言言」、「謝欣穎，愛死」、「我覺得最好的還是林心如＋成哥（楊祐寧）」、「劉品言＋謝欣穎」、「江瀚（鳳小岳），帥又渣」、「吳慷仁吧」、「小豪（胡瑋杰）」。

此外，被最多網友點名的就是飾演「彪哥」的李李仁，紛紛表示，「李李仁真的演得超猛」、「李李仁這部真的演技爆發」、「李李仁有點猛」、「李李仁演的真的像流氓」、「彪哥，跟他的老朋友」、「李李仁超強…誇張的強」、「李李仁，演技炸裂」、「李李仁彪哥」。

華燈初上 PTT

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