拆解《華燈》第二季釋出片段 他推斷3大關鍵：兇手是中村！

《華燈初上》第一季播畢後「兇手是誰」成為熱門話題，第二季預告片也釋出數日，有眼尖的網友把一幕幕拆解，做出邏輯推理後，大膽猜測「兇手為中村正男」，並捕捉預告片裡他被剪輯強調「慌張的神情」，與先前「溫柔浪漫」向受害者表白「想要一個細水長流的愛情」模樣反差極大。

該劇迷在「Dcard」以「#雷#更 華燈初上兇手推論」為題發文，開門見山寫道「先來個大膽的結論！兇手為中村正男」，截出中村先生在預告片裡慌張的神情，明顯有貓膩，他表示「雖然第一季看不出什麼端倪」，但綜合第二季的預告片後，推測可能還有3大橋段，假如都猜對的話，就是「蘇慶儀」的真實身分被拆穿，中村先生為了維護自己的名譽滅口。

中村正男在第二季預告片裡慌張的神情。圖／截自Netflix Asia Youtube

1. 中村先生可能為蘇母親年輕時的對象，由於強暴了年輕的蘇，蘇又因此被母親誤會成勾引自己的男人，因而被趕出家門搬去跟好友Rose跟吳少強居住；同時為了揮別過去才改名為蘇慶儀。（會推測蘇改名還有一點是因為蘇的弟弟名叫「馬天華」姓馬。） 2. 在長大成為媽媽桑後，意外碰到當年毀了自己大半人生的中村先生，而中村先生早已認不出蘇就是當年自己強暴的少女，（蘇長大了也改名了）蘇為了報復，有意的靠近原本是季滿如顧客的中村先生。畢竟以蘇的姿色和財力，應該不用跟季滿如搶客人（？） 3. 推測子維是蘇的兒子，也可能是當年被中村先生強暴後生下來的孩子，因為當年被趕出家門後跟Rose和吳少強同居，子維出生後他們共同決定以父母親的身分替蘇扶養（推論來源：第一季蘇自殘後在救護車上對子維說「我欠你太多」）

劇迷解釋，預告片裡沒傳達，但單論編劇邏輯的推理，若兇手不是中村，為何如此強調這位VIP客人，加上他在第一季中，蘇過世後的片段都沒有出現，「感覺事有蹊蹺，且蘇是在『光』的最後一夜被殺，隔天理當和中村回日本，中村是最有機會下手的人」。

同時，劇迷也補充第二季預告片中其它關鍵畫面「蘇寫信件」，推測是蘇在酒店上班最後一天給Rose的離別禮物，但她眼神看向一旁像是被控制似的露出擔憂，「推測可能是凶手在一旁盯著要求她書寫一些東西」。

另一幕則是「求婚戒」再次出現，「中村先生可能是在將蘇殺害之後，將原本給蘇的求婚戒指轉交給了季滿如」，中村迫使阿季揭露身分以保自己清白。至於「掐脖」部分，他則認為是蘇離別前與摯愛江翰吻別。

網友紛紛驚嘆「所有猜測裡面我只服你」、「強到真的我以為我被劇透」、「所以推測蘇會給花子錢讓她離開，也是想到自己曾經的遭遇」、「我原本就是猜中村，但沒辦法像你一樣這麼清楚的分析出來」、「如果編劇沒有你寫的那麼精彩會哭欸」，但也有人質疑「那這樣Rose應該會懂蘇讓花子離開的用意，怎會讓她回來光上班呢？」、「我覺得子維不大可能是蘇的孩子」。