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機車騎1000km必換機油？ 他揭經歷：老婆騎3年都沒換

聯合新聞網 / 綜合報導
不少機車族都知道，在車行檢修機車時都會建議騎1000公里後就要換機油，否則引擎容易損傷。 圖／ingimage
不少機車族都知道，在車行檢修機車時都會建議騎1000公里後就要換機油，否則引擎容易損傷。 圖／ingimage

不少機車族都知道，在車行檢修機車時都會建議騎1000公里後就要換機油，否則引擎容易損傷，不過有網友發現，根本不用1000公里就換機油，就算拖到1500公里再換也沒有不良影響，讓他不禁無奈「為什麼一堆人寧願被車行恐嚇，1000公里就去保養車行老闆的荷包？」

原PO在PTT上以「大家機車機油都不敢騎1500公里再換?」為題表示，有騎機車的人都聽車行說過，騎1000公里一定要換機油，否則車子會壞掉。他也實際問身邊好幾位同事，多數都乖乖遵守車行建議，但原PO卻對這項說法存疑，更聲稱自己曾兩度1400公里才去換機油，結果機車也還是正常運作，至今沒觀察出任何異狀，讓他不禁懷疑「機車真的需要這麼常換機油嗎？還是只是車行的話術？」

此文一出，便有許多機車騎士紛紛留言自身經歷表示，「山葉Yamaha原廠就寫2000km」、「不會壞阿，油門輕重有感而已」、「建議1000換的是怕油少太多造成損害」、「我勁戰都1500-2000換，也沒事啊」、「1500~2000換差不多，一千就換根本盤子。」

更有許多網友表示，自己根本沒在管建議里程數，「我老婆騎三年不知道要換機油，也沒壞」、「老車沒吃機油沒差啊，我都是想到才去換，還要我順路經過自助換油才去換」、「吃油量是重點，高里程的車幾百公里就可以觀察到有吃，有沒有壞你要去檢驗金屬磨耗，不是幾次沒事就好，它不會馬上就壞。」

機車騎士 機車族 PTT

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