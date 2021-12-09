他問「華燈初上」神在哪？ 鄉民一面倒點名「他」：演技超強

熱門夯劇《華燈初上》播出後，迅速登上台灣Netflix排行榜冠軍，劇情以1988年台北林森北路條通文化為背景，講述歡場女子的愛恨情仇，掀起全台追劇熱潮。然而，就有網友疑惑「《華燈初上》神在哪？」貼文引發大批鄉民熱議。

該名網友在PTT發文表示，被朋友推薦看了第一集《華燈初上》，「結果光是開頭的電視氣象播報就很怪，1988年的主播每個絕對是像盛竹如一樣，字正腔圓咬字清晰，哪可能糊成一團，裡面警察審訊犯人的場景也是不太行，請問這部好看在哪裡？」

文章曝光後，立刻引起網友熱烈回覆，「行銷很強」、「成本高啊，一堆大咖」、「大牌很多很好玩」、「已經是看的下去的台劇了」、「看林心如跟楊謹華很正，鳳小岳超帥」、「蘇媽媽，大家都想要」。