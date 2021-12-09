他問哪款洋芋片最頂？ 網友「這款」愛到一次買6包

酥脆口感、多層次風味的洋芋片是不少民眾最愛的零食，而在眾多的口味中，哪款洋芋片是網友心目中的「首選」呢？日前就有網友發問「最好吃的洋芋片是哪款」，有人認為是波卡、波的多、樂事。

一名網友日前在PTT發文，拋問「哪款洋芋片最頂？」他指出，雖然洋芋片打開是滿滿的空氣，但仍是嘴饞時的好選項，因此他好奇哪款洋芋片最好吃？另外他也提到了經典零食，問還是大家喜愛「可樂果或是乖乖？」

對此，有網友大推「波卡」、「卡拉姆久」、「卡迪那」、「華元蚵仔煎」、「樂事」，也有人分享「波的多要吃原味」、「樂事藍罐的好吃」、「湖池屋鹽味洋芋片最好吃」，除洋芋片外還有人也直呼「可樂果好吃」。

還有網友特別回文，透露自己過去喜愛的洋芋片是「卡拉姆久」，還曾經去大賣場買6包，直到吃很膩為止。至於不少網友狂推的「華元蚵仔煎」，他認為「吃多了會有種刺口感」，最後他也公布近期心中第一名的零食是「Little Farm麵包餅乾」。