快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

他問哪款洋芋片最頂？ 網友「這款」愛到一次買6包

聯合新聞網 / 綜合報導
洋芋片受到不少人喜愛，有網友問「最頂是哪一款」，引發眾人熱議。示意圖／ingimage
洋芋片受到不少人喜愛，有網友問「最頂是哪一款」，引發眾人熱議。示意圖／ingimage

酥脆口感、多層次風味的洋芋片是不少民眾最愛的零食，而在眾多的口味中，哪款洋芋片是網友心目中的「首選」呢？日前就有網友發問「最好吃的洋芋片是哪款」，有人認為是波卡、波的多、樂事。

一名網友日前在PTT發文，拋問「哪款洋芋片最頂？」他指出，雖然洋芋片打開是滿滿的空氣，但仍是嘴饞時的好選項，因此他好奇哪款洋芋片最好吃？另外他也提到了經典零食，問還是大家喜愛「可樂果或是乖乖？」

對此，有網友大推「波卡」、「卡拉姆久」、「卡迪那」、「華元蚵仔煎」、「樂事」，也有人分享「波的多要吃原味」、「樂事藍罐的好吃」、「湖池屋鹽味洋芋片最好吃」，除洋芋片外還有人也直呼「可樂果好吃」。

還有網友特別回文，透露自己過去喜愛的洋芋片是「卡拉姆久」，還曾經去大賣場買6包，直到吃很膩為止。至於不少網友狂推的「華元蚵仔煎」，他認為「吃多了會有種刺口感」，最後他也公布近期心中第一名的零食是「Little Farm麵包餅乾」。

蚵仔煎 零食

延伸閱讀

北漂生活年花40萬！他曝支出明細 網見「這1項」歪樓：賺不少

他初嚐外型獨特蔬菜直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富

面試怎麼談薪資才合理？ 內人行曝「開價公式」：否則別去

全身被綁、雙手遮面！千年木乃伊詭異模樣曝光 專家揭真相

相關新聞

他問「華燈初上」神在哪？ 鄉民一面倒點名「他」：演技超強

熱門夯劇《華燈初上》播出後，迅速登上台灣Netflix排行榜冠軍，劇情以1988年台北林森北路條通文化為背景，講述歡場女子的愛恨情仇，掀起全台追劇熱潮。然而，就有網友疑惑「《華燈初上》神在哪？」貼文引發大批鄉民熱議。

他問哪款洋芋片最頂？ 網友「這款」愛到一次買6包

酥脆口感、多層次風味的洋芋片是民眾喜愛的零食，在眾多的口味中，哪款洋芋片是網友心目中的「首選」呢？日前就有網友發問「最好吃的洋芋片是哪款」，有人認為是波卡、波的多、樂事。

洗太乾淨變透明！車身「隱形」照片曝 網愣：看不出來

許多人都相當保護車子，定期為愛車進行清潔和保養，把車身洗得閃閃發亮。而有網友就分享一張車子經過清洗後，竟直接變成「透明隱形」的照片，神奇畫面引起網友熱議。

早餐我請你！鮮肉晨跑突被40歲阿姨搭訕 1句話凍結氣氛

不想努力了嗎？日前有男網友在住家附近公園晨跑時，突然被一名40多歲阿姨「搭訕」，對方一路上緊緊跟隨他...

他初嚐外型獨特蔬菜直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富

多吃蔬菜有益身體健康，而每一種菜都有其營養價值，常見的如地瓜葉、高麗菜、空心菜、花椰菜等，料理方式也大不相同。一名網友在臉書PO出一張照片，只見桌上的菜外型相當獨特，他說味道很不錯，但不知道這是什麼菜，於是上網尋求答案，許多內行人一看秒懂這是相當美味的「翼豆」。

打蛋失敗又有碎蛋殼？ 手指「一動作」就能輕鬆取出

雞蛋營養、美味又廉價，是無論居家自煮，還是出門外食，都經常能夠見到的食材。不過在打蛋時，經常會有碎蛋殼跑進雞蛋裡頭，想取出又拿不太出來的狀況發生。日本網站「saita」最近就分享，如何輕鬆拿起在蛋液中的簡單方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。