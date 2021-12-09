洗太乾淨變透明！車身「隱形」照片曝 網愣：看不出來

許多人都相當保護車子，定期為愛車進行清潔和保養，把車身洗得閃閃發亮。而有網友就分享一張車子經過清洗後，竟直接變成「隱形透明」的照片，神奇畫面引起網友熱議。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文張貼照片，只見畫面中，地板有一灘剛洗完車的肥皂泡沫水，但一旁的車子卻幾乎看不到，與周圍景色融為一體，再仔細一看，才會發現照片中間能看到前排車輪，以及一絲絲的車身輪廓。

這幅乍看之下像是「車子隱形化」的神奇景象，原來是因為照片中的車身太過乾淨，才會在陽光底下清楚反射周圍景色，讓貼出照片的原PO都忍不住在文中直呼「是要多乾淨？」

其他網友看了也紛紛笑回「看很久，原來是車子」、「乾淨到隱形了」、「看了30秒才看懂」、「以為是地板有裂縫」、「很強耶，我看到輪胎才發現是一台車」、「一開始看不出來」、「這是007御用車吧」；有網友則指出「隱形」原因和角度及車身顏色有關，留言「有打過臘，黑車當然可以簡單變鏡子，角度問題」、「黑車角度抓好，不需要多少技術很容易辦到」。