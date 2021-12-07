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屏東這家中藥房「2字招牌」戳中千人笑點 網：醫生一定很淘氣

聯合新聞網 / 綜合報導
屏東一家中藥房的綠色招牌上，寫著斗大的「鼻藥」兩字，因為念起來的諧音很像「不要」，瞬間笑翻3千多名網友。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」
屏東一家中藥房的綠色招牌上，寫著斗大的「鼻藥」兩字，因為念起來的諧音很像「不要」，瞬間笑翻3千多名網友。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版

若打算自行開業做生意，取一個好的品牌名稱不僅可以讓人過目不忘，也會使消費者在第一時間對店家留下深刻印象。一名網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張照片，寫道「裝什麼可愛」，只見一家中藥房的綠色招牌上，寫著斗大的「鼻藥」兩字，因為念起來的諧音很像「不要」，瞬間笑翻3千多名網友。

根據照片上的資訊顯示，這家中藥房原本是一家專治鼻子疾病的診所，位於屏東市民生路，後來轉型成中藥房，還掛上一個以綠底白字寫著「鼻藥」的招牌，念起來很像在裝可愛說「不要」，不免引發路人遐想「醫生一定是小淘氣」。

有網友開玩笑表示，病人只要前往該診所看診，並詢問醫生「要開什麼藥」，八九不離十會得到「鼻藥」的答案。還有網友逗趣留言認為醫生一定會跟病人說「先鼻藥，就說了先鼻藥」、「記得吃藥哦，要吃鼻藥哦」、「我鼻藥」、「鼻藥裝可愛」、「完完全全戳中笑點」、「這個梗有笑」。

事實上，在台灣除了有趣到讓人會心一笑的招牌外，也有一些路名、校名引發討論，像是台中的「市政北七路」和「中二路」、高雄的「林北路」；又或是台北市士林區葫蘆國小、嘉義縣六腳鄉蒜頭國小、屏東縣新園鄉烏龍國小等。

屏東 中藥

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