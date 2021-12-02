冰淇淋掀蓋見「凹陷大洞」 內行一看秒讚：能買到超幸運

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友買到有明顯凹陷的冰淇淋桶，引起討論。 圖擷自facebook
有網友買到有明顯凹陷的冰淇淋桶，引起討論。 圖擷自facebook

購買商品時，最擔心回家拆封才發現有瑕疵或異狀，不過有時「異狀」並不代表商品一定有問題。一名網友日前從美式賣場好市多Costco）買了一桶冰淇淋，打開後看見中間有個明顯凹洞，讓他覺得有些怪異，沒想到照片曝光後，網友卻紛紛直呼「很幸運」，話題引發討論。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己回家打開冰淇淋蓋子後，發現內容物的形狀「看起來怪怪的」，並附上當時拍下的照片。從畫面中可以看見，這罐新開封的冰淇淋桶，有一大圈凹陷，正中間則又有一小圈微微隆起，表面並不平滑整齊。

不過貼文一出，內行網友紛紛解答原因，指出冰淇淋裝盒前，本來就已經由機器製作攪拌好，為半凝固流質狀態，因此填裝進盒子再快速冷凍後，中央就會出現管線擠出的形狀，若販賣、運送中途都沒有發生融化，到消費者手上打開後，就會是原PO所看見的景象。

其他網友見狀後，也直呼原PO很幸運，留言「這表示出工廠到現在應該都沒失溫過」、「第一次看到這種溫控那麼好的冰淇淋」、「很好耶，代表你的不是被人拿走，結果逛一逛後又放回去的」、「直接拿到出廠後無融化、品質完美的冰淇淋」、「買到真正的冰淇淋，很幸運耶」、「這負責運送的物流也太強了吧」、「超讚的溫控，根本業界標竿」。

冰淇淋 好市多 Costco

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