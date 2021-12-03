影／工程師爸把玩具盒變機器人 「六隻電動腳」激發孩子更愛收拾

小孩子做事情，經常會把東西弄得到處都是，即使耳提面命要孩子們好好收拾，也可能不見成效。不過最近有位日本網友，就利用一種方法，想辦法讓孩子們有了自動自發收玩具的行為。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「lanius」最近分享一段影片。畫面中有個黑色的玩具盒，盒子旁邊附有六隻電動的腳，可以在地上前後踏步。隨著這個玩具盒不斷移動，小女孩也不斷地將散落一地的玩具放入黑色盒子中，完成了收拾的動作。

報導指出，lanius本身就是一位工程師，過去就曾經在網上分享各種裝上機械腳的器具。他認為裝上腳之後，彷彿就像給了它們生命一般，相處起來也格外感覺不同。好比這次的玩具箱，就是讓孩子們一種「想和它一起玩」的心理，進而覺得有趣而產生互動，就會將玩具放進去了。

網友們則紛紛表示「哇！我也想要一個」、「我也喜歡多腳型機器人」、「太讚了吧」、「上上下下的樣子挺可愛的」、「動得很靈敏呢」、「yabai」、「好像攻殼車喔」、「是我的話反而會跟他玩在一起」、「感覺很像什麼寵物」、「我看到這個會嚇哭跑掉吧」、「小孩子會超愛的」、「到底怎麼做的啊」。