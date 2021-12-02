地瓜皮能吃嗎？ 眾人曝1原則下可接受：好吃又營養

地瓜擁有膳食纖維、胡蘿蔔素等多種豐富的營養價值，不僅可以幫助減肥瘦身，還能夠防癌抗癌，但吃地瓜到底要不要剝皮，許多人看法不同，就有一名網友表示自己都連皮一起吃，但朋友聽到卻很驚訝，也讓他很想問「各位吃地瓜會吃地瓜皮嗎？」

這名網友在PTT表示，最近晚上常常將地瓜當晚餐，但因為很懶得剝皮，所以乾脆連皮一起吃，沒想到朋友知道後卻很驚訝，還問他說「地瓜明明就是要剝皮吃的，你直接吃不怕拉肚子？」原PO很納悶，長久以來都把地瓜連皮一起吃下去，也沒有因此拉肚子過，朋友一句話讓他好奇想問「吃地瓜到底要不要吃皮？」

貼文引來兩極看法，不喜歡吃皮的人認為「不吃，太難吃」、「沒有，因為我烤地瓜是整個丟進去，皮很髒」、「通常不會，除非皮很薄很不好剝那種」、「烤地瓜的話會去皮啊」。

不過多數人都說只要洗乾淨就會吃，「懶得剝就吃了」、「皮可以吃」、「當纖維啊，排便順暢」、「有洗乾淨就可以連皮吃」、「看品種啊，有薄皮的」、「地瓜皮超好吃的，只是要洗乾淨」、「吃地瓜主要就是吃皮，肉反而不想吃太多」、「很多東西皮都是精華」、「會啊，這樣吃才會飽」。

據《元氣網》報導，營養師表示膳食纖維可以提供腸道中的益生菌發酵成短鏈脂肪酸，作為養分培養出腸道好菌，抵禦壞菌生長，而地瓜的膳食纖維多在皮中，所以千萬不要把皮削掉，如果擔心有農藥殘留，可以準備一碗流動的水浸泡1分鐘，待地瓜皮上的髒污沖淨後，然後再拿軟毛蔬果刷（牙刷也可以）刷洗乾淨就可以了。