汽車儀表板旁的「神秘小格」用途為何？ 內行人曝真相

汽車會依照當地行車文化及規定來設計原廠內裝。近期一名女網友好奇汽車儀表板旁邊的小格子的作用為何，並表示已困惑非常久，目前是拿來塞衛生紙，引起不少內行網友來解答及討論。

一名女網友在臉書社團「爆系知識家」上傳一張汽車內部圖，她困惑很久汽車儀表板旁邊、冷氣通風口下方的小格子，原廠設定是用來放什麼的，不少人會空著或塞其他物品，原po目前則是來塞衛生紙，但仍然想知道真正的用途，於是決定上網求助。

不少網友分享自己放小格子物品，「只要放得下想放什麼就放什麼」、「現在放太陽眼鏡」、「放平安符」、「賴打」、「哈…我自用一個掛勾，可以掛東西、放遙控，都沒掉出」、「放現金用的啦，放一疊在裡面出門也比較開心」、「放那個時期的手機」、「昨天開我同學的車，中間二個出風口下面都有這個洞，他也沒放東西」、「手機」、「鑰匙」、「零錢啊」、「牙線盒…選我正解」、「行動電源+手機」。

國道高速公路全面實施ETC電子系統後，人工收費回數票已走入歷史，因此不少年輕人不知道小格子的用途，有內行網友解答，「放回數票…」、「以前都是放回數票」、「油票、回數票…」、「以前可以放回數票」、「回數票專用，有年紀的車」、「放之前的國道回數票吧」。