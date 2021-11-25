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他問新北耶誕城哪時去不會塞？ 網友分享攻略經驗

聯合新聞網 / 綜合報導
今年「新北歡樂耶誕城」，將於12月3日正式開城，有網友好奇「什麼時候去，不會人潮眾多？」。圖／本報系資料照
今年「新北歡樂耶誕城」，將於12月3日正式開城，有網友好奇「什麼時候去，不會人潮眾多？」。圖／本報系資料照

每年年底備受好評的「新北歡樂耶誕城」，今年將於12月3日正式開城，不少人已經開始約親朋好友，一同到新北歡度耶誕佳節。日前有一名網友詢問「想知道什麼時間最適合到耶誕城」，雖然有網友不解每年都人擠人，為什麼還想去？對此，鄉民給答案「免費演唱會加上燈光很不錯」，留言也紛紛指出，「這時」是去耶誕城的最佳時機。

一名網友日前在PTT表示，他打算在12月24日搭捷運到板橋車站，去新北耶誕城度過佳節，但擔心當天人潮眾多，因此想問網友們「什麼時候過去會比較好？

對此，不少網友勸他「怕人擠人就不要去」，直呼是「塞車城」，並好奇原PO為什麼想去，「去過覺得蠻無聊的耶」、「無聊又塞車，別去」、「假日超塞，母湯！」

不過，也有網友認為耶誕城不錯，因為有「免費演唱會，加上美麗的燈光」，還有人分析耶誕城的三個優點，分別是「拍照好看，能拍出一堆網美照」、「當天有許多親子活動，能夠帶小孩出來走走」，以及「有免費的演唱會」。

最後，網友也解答原PO的問題，透露「絕對不要假日去，建議是平日晚上去」，還有人分享去年經驗「我記得我去年是12月25日，星期五傍晚6點左右到的，人越晚越多」。有人建議他「下午三四點可以去晃晃，開始點燈就先欣賞，到了晚上6、7點人就會超級多，如果真的要去，一定要搭捷運，千萬別開車」。

新北 演唱會 歡樂耶誕城

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