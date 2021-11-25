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一蘭拉麵台中店新開幕 網紅為了「限量拉麵碗」豪砸3萬6
日本知名連鎖店「一蘭拉麵」南下台中拓店，昨（24）日台中朝富店上午10時開幕，由於前3名來店禮可獲限量拉麵碗，從21日晚上11時多就有粉絲到場排隊，前2名從21日深夜開始排隊59個小時，如願獲得拉麵碗，第3名原是一位大學生，不過一名網紅Youtuber法帥為了獲得拉麵碗花了3萬元現金向他買位。
一蘭拉麵在台灣第二間分店台中店，一開幕就湧現排隊人潮，官方表示將按照慣例致贈前三位顧客非賣品「有田燒 一蘭謹製 拉麵碗」乙個，有狂粉漏夜排隊從21日晚間11點多開始，排了59個小時約兩天半，第1、2名弘光科大學生，第3名則是網紅Youtuber法帥。
據ETtoday報導指出，法帥本來提早48小時前往排隊以為可以得到限量拉麵碗，沒想到現場已排了5名顧客，但他心想身為台中人當然要第一個進入台中一蘭，便決定向排到前三名的大學生商量，看可不可以買位，最後買到第三名的位子「從5000元一路喊到3萬元，對方同意將位子讓給我，我也當場給他3萬元現金」，此外他又花6000元請從事房仲業的朋友代排，所以總共花了3萬6000元得到獎品拉麵碗。
法帥被問到3萬6000元代價是否太高？他則表示「我缺時間、他缺錢，這樣的結果皆大歡喜」，至於之後拉麵碗他考慮拍賣後所得捐出做公益。
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