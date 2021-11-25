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台中一蘭排爆！網冷眼「日本人根本不吃」戰翻 當地人點出真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一蘭拉麵朝富店昨天10點盛大開幕，長長排隊人龍，足見熱度。圖／網友提供
一蘭拉麵朝富店昨天10點盛大開幕，長長排隊人龍，足見熱度。圖／網友提供

日本知名一蘭拉麵首度插旗台中，昨天(24日)早上10點盛大開幕，前一晚就已經出現排隊人潮，9點多後人龍更達500餘人，由於前3名來店禮能獲得限量拉麵碗，前2名從21日深夜就開始排隊，排了59個小時如願獲得，但看到排爆人潮，有人表示不解，更指出「一蘭在日本根本沒人排隊」，此番言論也掀起網友論戰。

一蘭拉麵台中店位於台灣大道及朝富路交叉口，昨天盛大開幕，開店前8點多，排隊人數已有200人，到了9點更達500餘人，為了體恤消費者且不造成道路阻塞，中午11點開始發放號碼牌，下午2點1400張號碼牌已全數發完。

業者也透露，店內數十位拉麵師傅從早到晚忙著煮麵，「煮到手好酸」，也有人拍下了長長人龍的照片，打卡喊話「台中人吃爆一蘭拉麵吧」，而前2名拿到限量拉麵碗的大學生更是排了59個小時，如願拿到限量拉麵碗都覺得很值得。

一蘭拉麵台中朝富店昨天上午10點開幕，前3名進店貴賓可獲得非賣品「有田燒 一蘭謹製拉麵碗」乙個。圖／一蘭拉麵提供
一蘭拉麵台中朝富店昨天上午10點開幕，前3名進店貴賓可獲得非賣品「有田燒 一蘭謹製拉麵碗」乙個。圖／一蘭拉麵提供

不過看到大家為了一蘭拉麵在寒風中排隊，還是有很多人相當不解，也意外引戰「一蘭在日本到底人氣如何？」，有人表示「一堆日本師傅開的更好吃...」、「在日本吃一蘭根本不用排」、「一蘭在日本也只有台灣人排」、「日本一蘭拉麵幾乎都是空的，不用排隊， 在日本是當地人絕對不會吃的東西」。

但也有人指出，「一蘭在日本也很排」、「日本看店吧，我去吃過京都店幾次，每一次都有排，東京就排比較少，排的不一定是觀光客，日本人自己也會排」、「說日本只有台灣人排的真的去過現場嗎」、「日本人並沒有不吃，只是不會排隊，有點常識好不好」、「日本人自己排的真的不多啦...我住日本應該是可以算去過當地吧」。

一蘭 拉麵 台中市

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