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華南7姬未修圖照曝光 網友幽默回：忘記開濾鏡

聯合新聞網 / 綜合報導
網路昨瘋傳華南期貨2022桌曆電子檔，大尺度照片引起熱議。圖／華南金
網路昨瘋傳華南期貨2022桌曆電子檔，大尺度照片引起熱議。圖／華南金

華南期貨2022桌曆近日掀起話題，桌曆以美女員工為主，大尺度畫面成為網搜熱議，同時也成為金融界焦點。不過有網友找到其中6名桌曆女員工的「未修圖照片」，對比修圖後的甜美外貌，有人幽默表示「還我想像的美好」。

網路Line群組的「華南7姬」桌曆引發熱議，封面7位女員工只用一片白布，遮住身體中間，露出雙肩與美腿，與一般金融機構的專業形象不同，外界評價兩極。不少客戶打電話到華南金，想要索取桌曆，母公司華南永昌證券甚至一度將桌曆印製喊卡。

網友分享「華南7姬」其中6名女員工的真實樣貌，引發熱烈討論。圖擷自「爆廢公社公開版」臉書
網友分享「華南7姬」其中6名女員工的真實樣貌，引發熱烈討論。圖擷自「爆廢公社公開版」臉書

不過，有網友在爆廢公社公開版」分享其中6名「華南7姬」的真實樣貌，對比之下，讓他直呼「今天很夯的團體，照片超美，還我想像的美好」，也有其他網友幽默表示「得罪攝影師忘記開美肌濾鏡」、「你怎麼可以毀了大家的想像」、「這就是專業，攝影師真強」。

但大多數網友認為「差不多吧，就角度跟光影的差別」、「還是很美」、「落差真的沒有大到認不出來」、「原本就很漂亮了」、「其實五官都漂亮」、「我覺得都很漂亮，身材很好」、「有自信就是美」、「你又有什麼資格批判人家長相」。

華南期貨每年都會推出美女行員桌曆，18日曾發布新聞稿，強調該桌曆電子檔非正式版本，華南期貨 2022桌曆會等公司內部確認後印製發送。

爆廢公社 華南商業銀行

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