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百桂食品破萬則負評消失 評價回歸4.1網傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO發現百桂食品的Google評價萬則負評突然消失，評價瞬間回到4.1顆星。圖擷自爆廢公社公開版
原PO發現百桂食品的Google評價萬則負評突然消失，評價瞬間回到4.1顆星。圖擷自爆廢公社公開版

瑪莎拉蒂男張敦量毆打宋姓男大生事件引發外界撻伐，激起全台怒火，連帶影響到張敦量父親經營的「百桂食品」，事發短短一周，該食品公司Google評價被刷了破萬則1星負評，不過有網友近日卻發現，破萬則的負評全都消失不見，評價瞬間回到4.1顆星。

原PO在「爆廢公社公開版」發文，只見他貼出百桂食品的Google評價，星等再度回到4.1顆星，且評論只剩下19則，評論多是「專業又熱情，非常推薦」、「商品真材實料，很好吃」、「還不錯」等正面評價，先前網友的負評全不見了。

對此，不少網友意外表示，「花錢洗回來就好」、「只要特價很多人就忘了啦」、「時間差不多了吧，熱度過了」、「花錢洗的吧，假評論」、「從來不相信網路上的評論」、「謝謝你的提醒，再繼續給他負下去」、「台灣人就是健忘，新聞熱度大概就一個星期」、「廠房到底拆了沒。還是熱度過了」。

不過有部分網友直指，這是Google系統的機制，短時間有大量惡意負評會自行刪除，「洗掉是因為google的機制」、「Google評論在某特定時間如果出現大量負評，就會認為是有人惡意操作，所以會將該段時間的評價都刪除，不列入統計」、「系統機制不用這樣自己腦補」、「Google AI會自動洗掉短時間內大量的負面評價來確保公平，這是官方的說法」、「短時間衝出來的評價，Google都會歸0」。

瑪莎拉蒂 爆廢公社

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