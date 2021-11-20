台灣年輕人「寧搭捷運不開車」？網揭2理由：真的麻煩

台灣日前發生宋姓男大生因擦撞瑪莎拉蒂名車，遭張姓彰化食品廠二代等人打傷昏迷一度命危，震驚社會，近日也傳出不少交通事故引出「棒球隊」叫囂事件，有網友好奇「為什麼年輕一輩幾乎不敢開車」，引起眾人熱議。

一名網友在PTT以「為什麼年輕一輩的幾乎都不敢開車」發文，他表示周遭很多7、8年級生都不太敢開車，很多人都覺得開車心理壓力很大，完全沒有開車本意比較舒服的意義，還不如坐小黃、騎機車、坐捷運等等內心還舒坦些。

他也對比上一代的5、6級生，好像都覺得開車沒什麼，很多長輩也是「人車合一」，轉彎、小巷、切車道都不用一看再看就順過，因此好奇「為什麼近時代的人越來越不敢開車？」，引起眾人熱議。

不少人認為是停車位緣故，「找停車位麻煩」、「沒地方停很煩，交通標線又亂」、「台北市我也不想開啊，有夠難找停車位」、「確保你去的地方有停車位，否則真的寧可搭捷運」、「老實說台灣車太多了，也沒停車位」、「我是車位，塞車兩大因素不開」。

也有人覺得因為養車很貴，「叫uber也才多少錢，塞車停車等車位保養」、「其實養車真的很貴，買車、車位、租車」、「都沒地方住了還買車」、「養車比養房貴你不知道嗎」、「住台北養車不實際」。

不過也有人覺得，「在台北才會不想開車」、「平行時空？ 一人看天下」、「有車就會開了好嗎！」、「平行時空喔，公司一堆年輕人都早早買車」、「沒這回事，有小孩後幾乎都在開車…」。