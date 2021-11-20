快訊

高嘉瑜稱高端補打政府應道歉 陳時中：這沒有什麼要道歉的

莉婭纏鬥2年「道歉謝和弦前妻」：我搶了妳老公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣年輕人「寧搭捷運不開車」？網揭2理由：真的麻煩

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示周遭很多7、8年級生都不太敢開車，很多人都覺得開車心理壓力很大，完全沒有開車本益比較舒服的意義，還不如坐小黃、騎機車、坐捷運等等比較舒坦。聯合報系資料照
網友表示周遭很多7、8年級生都不太敢開車，很多人都覺得開車心理壓力很大，完全沒有開車本益比較舒服的意義，還不如坐小黃、騎機車、坐捷運等等比較舒坦。聯合報系資料照

台灣日前發生宋姓男大生因擦撞瑪莎拉蒂名車，遭張姓彰化食品廠二代等人打傷昏迷一度命危，震驚社會，近日也傳出不少交通事故引出「棒球隊」叫囂事件，有網友好奇「為什麼年輕一輩幾乎不敢開車」，引起眾人熱議。

一名網友在PTT以「為什麼年輕一輩的幾乎都不敢開車」發文，他表示周遭很多7、8年級生都不太敢開車，很多人都覺得開車心理壓力很大，完全沒有開車本意比較舒服的意義，還不如坐小黃、騎機車、坐捷運等等內心還舒坦些。

他也對比上一代的5、6級生，好像都覺得開車沒什麼，很多長輩也是「人車合一」，轉彎、小巷、切車道都不用一看再看就順過，因此好奇「為什麼近時代的人越來越不敢開車？」，引起眾人熱議。

不少人認為是停車位緣故，「找停車位麻煩」、「沒地方停很煩，交通標線又亂」、「台北市我也不想開啊，有夠難找停車位」、「確保你去的地方有停車位，否則真的寧可搭捷運」、「老實說台灣車太多了，也沒停車位」、「我是車位，塞車兩大因素不開」。

也有人覺得因為養車很貴，「叫uber也才多少錢，塞車停車等車位保養」、「其實養車真的很貴，買車、車位、租車」、「都沒地方住了還買車」、「養車比養房貴你不知道嗎」、「住台北養車不實際」。

不過也有人覺得，「在台北才會不想開車」、「平行時空？ 一人看天下」、「有車就會開了好嗎！」、「平行時空喔，公司一堆年輕人都早早買車」、「沒這回事，有小孩後幾乎都在開車…」。

延伸閱讀

下雨開車少做1事賠四千！他愣喊「學到了」 網卻讚：罰得恰當

台中惡煞案後行車糾紛聲量增4.2倍 網熱議防身「神物」排名

停車位被佔…6女把車「貼滿」報復 網友驚：這是大哥級坐駕

年輕人寧排隊也不用APP訂電影票？內行人點關鍵：買了超虧

相關新聞

台灣年輕人「寧搭捷運不開車」？網揭2理由：真的麻煩

台灣日前發生宋姓男大生因擦撞瑪莎拉蒂名車，遭張姓彰化食品廠二代等人打傷昏迷一度命危，震驚社會，近日也傳出不少交通事故引出「棒球隊」叫囂事件，有網友好奇「為什麼年輕一輩幾乎不敢開車」，引起眾人熱議。

台灣軍糧飄洋過海！日網友「沖繩海灘撿到」 試吃心得引朝聖

瓶中信能隨著海浪漂到遠方異國，國軍口糧竟也能飄洋過海被人拾起！近日一名日本網友分享，他在沖繩海灘發現來自台灣的軍用口糧，雖然外觀稍有破損，但內容物完好無缺，讓他忍不住好奇品嚐，並形容味道「不太美味」，另類的開箱試吃文，引發熱烈討論。

他問鼎泰豐最推薦哪道菜 網友曝「隱藏版吃法」超下飯

先前各家餐飲業、小吃店從10月以來開始漲價，速食店台灣麥當勞也宣布「11月24日開始，將調漲15項主餐」。許多饕客最愛的鼎泰豐，最高漲價15元。有網友在PTT好奇發問「鼎泰豐哪道菜最頂？」引發熱烈討論，其中網友們最推的有2道菜，稱讚是「一般店完全吃不到的等級」，甚至還有人給出「隱藏版吃法」。

她買UNIQLO贈1物超驚喜 店員解答「本來就有」：很多人不知

日本品牌「UNIQLO」主打販售休閒服飾，並因價格親民、品質把關嚴實而受台灣民眾喜愛。而近日有位女網友就分享，自己購買UNIQLO的商品回家後，才發現店員沒有拆掉衣架，文章曝光後，不少曾擔任過店員的網友透露實情，引發熱烈討論。

他好奇麥當勞「1+1套餐」為何放菜單最後 專業網友曝動機

速食店「麥當勞」人氣超夯，總是在用餐時段大排長龍，餐廳過去推出的「1+1=50」系列也備受好評，主餐與飲品只要銅板價50元就可享受，吸引不少粉絲。不過，日前有網友發現，在麥當勞點餐時，「1+1」套餐被藏在最後一頁，因此他好奇「如果真的影響營收，又不希望有人點，為何不直接取消這個套餐」。

他分享熱量爆表「隱藏料理」 意外釣出同好分享超多吃法

一名網友在臉書抱怨「巧克力土司夾卡啦雞」很好吃，但到處都找不到有這個菜單，連學校餐廳賣的「多多可樂」，都因為太少人購買，從菜單消失，變成了「隱藏版」飲料，讓他十分失望。對此，許多網友驚訝「好特別的餐點，真的沒試過」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。