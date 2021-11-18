他好奇麥當勞「1+1套餐」為何放菜單最後 專業網友曝動機

速食店「麥當勞」人氣超夯，總是在用餐時段大排長龍，餐廳過去推出的「1+1=50」系列也備受好評，主餐與飲品只要銅板價50元就可享受，吸引不少粉絲。不過，日前有網友發現，在麥當勞點餐時，「1+1」套餐被藏在最後一頁，因此他好奇「如果真的影響營收，又不希望有人點，為何不直接取消這個套餐」。

一名網友在PTT發文表示，麥當勞的政策好像不希望客人點「1+1」套餐，而是希望客人點高單價的漢堡，所以會把「1+1」套餐放在最後一頁。他分享點餐經驗，指出「要跟店員說想點1+1，店員才會翻給你看」，因此他好奇「如果真的會影響營收，又不希望人點，當初幹嘛推出還上電視打廣告？直接砍掉不就好了？」

對此，有網友認為「當然希望你優先點套餐阿」，還有人解答「如果1+1在第一頁客人可能就直接點了，但如果放在最後一頁，可能會在點餐之前看到其他食物而改變主意」。還有專業網友特別發一篇文回應「1+1套餐的目的是廣告效果，用來吸引受眾消費，客人都來到櫃檯了一定會點餐，與其讓你點單價跟毛利都不高的1+1，當然是推薦這本檔促銷重點商品給你」。

不過，也有網友認為麥當勞沒有隱藏1+1套餐，是原PO想太多，「你太敏感了吧」、「都掛在看板上哪有藏」，還有人分享省錢做法，就是點3份1+1套餐，他認為「這樣點比其他套餐還飽」。